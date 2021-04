Oficjalnie: Maciej Skorża nowym trenerem Lecha Poznań

Lech Poznań potwierdził wcześniejsze doniesienia. Nowym trenerem pierwszego zespołu “Kolejorza” został Maciej Skorża.

Zwolnienie Dariusza Żurawia

Po przegranym 1:2 meczu z Cracovią z posadą trenera “Dumy Wielkopolski” pożegnał się Dariusz Żuraw. Dotychczasowy trener pracował z Lechem od końca marca 2019 roku i przez ten czas wywalczył z drużyną wicemistrzostwo oraz awans do fazy grupowej Ligi Europy. Od początku sezonu w lidze zespół jednak notował rozczarowujące wyniki i w związku z tym szkoleniowiec stracił pracę.

Maciej Skorża był faworytem mediów do objęcia posady

Jeszcze przed zwolnieniem Dariusza Żurawia, jednym z głównych kandydatów na jego następcę był Maciej Skorża. Poza tym w roli kandydatów na trenera Lechitów wymieniano także Marcina Brosza, Jacka Zielińskiego czy Aleksieja Szpilewskiego. Koniec końców, zarząd Lecha Poznań zdecydował się na zatrudnienie tego pierwszego.

Maciej Skorża ostatnio, w latach 2018-2020 prowadził reprezentację Zjednoczonych Emiratów Arabskich U-23. Po pracy na Półwyspie Arabskim trener jednak zapewniał, że chciałby teraz znowu zostać szkoleniowcem polskiego zespołu. Przez ostatni rok trener był łączony między innymi ze Śląskiem Wrocław i Jagiellonią Białystok.

Wielki powrót do Poznania

To jednak Lech Poznań będzie nowym miejscem pracy 49-letniego szkoleniowca. To dla niego powrót do “Kolejorza” po blisko pięciu latach. Podczas poprzedniego pobytu w Poznaniu Maciej Skorża zdobył mistrzostwa Polski, które było jego trzecim w karierze trenerskiej. Teraz szkoleniowiec podejmie się wyzwania osiągnięcia jak najlepszego wyniku w przyszłym sezonie, podczas którego Lechici będą świętować stulecie powstania klubu.