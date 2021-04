Atalanta – Juventus 🇮🇹 Typy, kursy (18.04.2021)

W jednym z dwóch hitowych meczów Serie A dzisiaj Atalanta zagra z Juventusem. Obie drużyny zaciekle walczą o miejsce w czołowej czwórce, która zapewni im udział w kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Dla kogo sobotnie popołudnie będzie bardziej udane?

Atalanta – Juventus zapowiedź (sobota, 15:00)

Oba zespoły z reguły wygrywały swoje spotkania w ostatnim czasie i ich sytuacja jest bardzo podobna. Atalanta plasuje się na czwartej pozycji w tabeli z jednym punktem straty do Juventusu. Przewaga ekipy z Bergamo nad piątym Napoli to z kolei zaledwie dwa oczka, co oznacza, że finisz rozgrywek będzie niezwykle emocjonujący. Atalanta wygrała wszystkie swoje cztery ostatnie starcia ligowe i nadal zdobywa bardzo dużo bramek.

Juventus bieżącego sezonu z pewnością nie zapisze do najbardziej udanych. Szanse na obronę tytułu mistrzowskiego są już wręcz iluzoryczne, a i niepewne wydaje się miejsce w czołowej czwórce. Dodając do tego słabiutki występ w Lidze Mistrzów widzimy, że Stara Dama nie prezentuje się najlepiej. Dwie ostatnie kolejki to co prawda komplet punktów Juve, ale dzisiaj podejdą oni do konfrontacji z Atalantą osłabieni brakiem Cristiano Ronaldo.

Atalanta – Juventus przewidywane składy

Atalanta: Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti, Gosens; De Roon, Freuler, Malinovskyi; Pessina; Muriel, Zapata

Juventus: Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Sandro; McKennie, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Morata, Dybala

Atalanta – Juventus kursy bukmacherskie

W BETFAN kursy na to spotkanie prezentują się następująco:

– zwycięstwo Atalanty, kurs: 2.38

– remis, kurs: 3.55

– zwycięstwo Juventusu, kurs: 2.96

Atalanta – Juventus fakty meczowe

– Atalanta powyżej 2,5 gola w 4/5 ostatnich meczów

– Atalanta BTTS w 4/5 ostatnich meczów

– Juventus 7 meczów bez czystego konta

– Juventus powyżej 2,5 gola w 7/8 ostatnich meczów

Atalanta – Juventus nasze typy

Sytuacja w tabeli, a także ostatnie poczynania obu drużyn wskazują na to, że zobaczymy otwarty pojedynek bez jakichkolwiek kalkulacji. Atalanta postara się przeskoczyć w tabeli rywala i wykorzystać brak Cristiano Ronaldo.

Atalanta – Juventus | Typ: Powyżej 1 bramki, powyżej 3 żółtych kartek, powyżej 8 rzutów rożnych @2.25 BETFAN

Atalanta – Juventus | Typ: BTTS @1.51 BETFAN