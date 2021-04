Korona Kielce – ŁKS Łódź 🇵🇱 Typy, kursy (24.04.2021)

W ramach 26. kolejki Fortuna 1 Liga, Korona Kielce zmierzy się na własnym obiekcie z ŁKS-sem Łódź. Czy goście po dwóch porażkach z rzędu sięgną po chociażby jeden punkt?

Korona Kielce – ŁKS Łódź zapowiedź (sobota, 12:40)

Korona Kielce cały czas może mieć nadzieję, iż drużynie uda się znaleźć w TOP 6, co sprawi, iż zespół będzie walczył o powrót do ekstraklasy w play-offach. Co prawda strata do szóstej lokaty jest spora, gdyż wynosi aż osiem oczek, jednakże do końca sezonu pozostało jeszcze sporo kolejek.

Klub z Kielc na pewno zrobiłby ważny krok w stronę walki o awans, jeżeli zgarnąłby trzy punkty w rywalizacji z ŁKS-em. Zadanie nie będzie łatwe, gdyż łódzki zespół jest aktualnie na czwartym miejscu i traci cztery oczka do drugiego Górnika Łęczna. Postawa piłkarzy ŁKS-u w ostatnim czasie pozostawia jednak wiele do życzenia. Zespół wygrał zaledwie jedno z pięciu ligowych spotkań.

Piłkarze Korony Kielce rywalizowali z ŁKS-em Łódź 11 listopada. Mecz zakończył się wygraną łódzkiej ekipy, która wygrała na własnym obiekcie 2:0.

Korona Kielce – ŁKS Łódź kursy bukmacherów

Faworytem meczu jest ŁKS Łódź. Kurs na zwycięstwo gości wynosi 2.25. Z kolei remis w tym spotkaniu oszacowano na kurs 3.15. Triumf gospodarzy bukmacherzy ocenili na kurs 3.35.

Korona Kielce – ŁKS Łódź fakty meczowe

Korona Kielce przegrała tylko jedno z pięciu ostatnich ligowych spotkań

ŁKS Łódź wygrał zaledwie jedno z pięciu ostatnich spotkań

W żadnym z pięciu ostatnich spotkań Korony Kielce nie padło więcej niż jeden gol

Korona Kielce – ŁKS Łódź typy

W zdecydowanie lepszej dyspozycji jest aktualnie Korona Kielce. Typujemy, iż gospodarze zdobędą w tym meczu minimum jeden gol.

Korona Kielce – ŁKS Łódź | Typ: Poniżej 2.5 gola w meczu 1.6 @ LV BET

Korona Kielce – ŁKS Łódź | Typ: Korona Kielce wygra lub remis 1.62 @ LV BET