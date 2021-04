Aston Villa – West Bromwich Albion 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Typy, kursy (25.04.2021)

Ostatnim niedzielnym spotkaniem w Premier League będzie starcie Aston Villi z West Bromwich Albion. Choć to gospodarze są faworytami tego meczu, to na pewno nie można skreślać gości, którzy wciąż mają nadzieję na to, że utrzymają się w Premier League na kolejny sezon. Będzie to bardzo trudne zadanie, ale w piłce nożnej wszystko jest możliwe i nigdy nie można nikogo przedwcześnie skreślać. Szykuje się naprawdę ciekawe starcie na Villa Park.

Aston Villa – West Bromwich Albion zapowiedź (niedziela, 20:00)

Gospodarze przegrali swoje dwa ostatnie ligowe mecze i gracze Aston Villi na pewno mają nadzieję, że dzisiaj uda im się przerwać złą passę. Należy jednak dodać, że ta ekipa grała ostatnio z Liverpoolem oraz Manchesterem City, więc nie można było oczekiwać czegoś więcej niż po prostu walki z tymi drużynami. Dzisiaj o punkty powinno być teoretycznie zdecydowanie łatwiej, więc gospodarze na pewno będą chcieli wygrać ten mecz.

Goście wciąż wierzą, że uda im się utrzymać w Premier League, ale na pewno nie będzie to łatwe zadanie. Do tego potrzeba tak naprawdę punktowania w każdym spotkaniu do końca sezonu, a we wcześniejszej fazie rozgrywek o te dobre wyniki było naprawdę ciężko. Mimo wszystko w piłce nożnej wszystko jest możliwe i zawodnicy West Bromu będą walczyli do samego końca sezonu o jak najlepsze rezultaty.

Aston Villa – West Bromwich Albion przewidywane składy

Aston Villa: Martinez; Elmohamady, Konsa, Mings, Targett; McGinn, Luiz; Traore, Barkley, El Ghazi; Watkins

West Bromwich Albion: Johnstone; Furlong, Ajayi, Bartley, Townsend; Pereira, Yokuslu, Gallagher, Maitland-Niles, Phillips; Diagne

Aston Villa – West Bromwich Albion kursy bukmacherów

Faworytem bukmacherów jest Aston Villa. Na ich zwycięstwo kurs wynosi 1.89. Jeśli ktoś chciałby postawić na remis w starciu Aston Villa – West Bromwich Albion, to BETFAN ma na to zdarzenie kurs 3.60. Zwycięstwo gości wyceniane jest po kursie 4.10.

Aston Villa – West Bromwich Albion fakty meczowe

– Gospodarze nie zachowali czystego konta od 5 spotkań.

– Goście w ostatnich trzech meczach z Aston Villą nie zachowali czystego konta.

– Na ostatnich 5 meczów Aston Villi aż cztery razy obie drużyny strzelały gola.

Aston Villa – West Bromwich Albion nasze typy

Goście dobrze wiedzą, że utrzymanie w Premier League jest już praktycznie niemożliwe. Jednakże od ekipy Kamila Grosickiego można spodziewać się walki i postraszenia od czasu do czasu swoich dzisiejszych rywali. Gospodarze jednak przegrali swoje dwa ostatnie ligowe spotkania i na pewno będą chcieli przerwać dzisiaj tą złą serię. Z tego właśnie powodu mozna spodziewać się wygranej gospodarzy, którzy na papierze wyglądają lepiej od swoich rywali i w tym sezonie również grają na wyższym poziomie.

Aston Villa – West Bromwich Albion | Typ: Aston Villa @1.89 BETFAN

Aston Villa – West Bromwich Albion | Typ: player bets: Ollie Watkins strzeli gola @2.41 BETFAN