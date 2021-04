🇹🇷 Turcja – Włochy 🇮🇹 Typy, kursy (11.06.2021)

Z jednorocznym op贸藕nieniem startuje Euro 2020. 24 zespo艂y powalcz膮 o miano najlepszej reprezentacji Starego Kontynentu. Zmagania rozpoczn膮 si臋 11 czerwca 2021 roku na Stadio Olimpico w Rzymie, gdzie W艂osi podejm膮 Turk贸w. Faworytem s膮 gospodarze, kt贸rzy w ostatnim czasie radzili sobie naprawd臋 nie藕le, a ponadto b臋d膮 posiada膰 atut w艂asnego boiska.

Turcja – W艂ochy zapowied藕 (pi膮tek, 11.06.2021, 21:00)

Inauguracja Euro 2020 zapowiada si臋 niezwykle ciekawie. Na start dostaniemy bowiem pojedynek, w kt贸rym trudno jest jednoznacznie wskaza膰 faworyta. Obie dru偶yny by艂y w bardzo dobrej formie przed turniejem i pokazywa艂y klas臋 w kolejnych spotkaniach. Minimalnie wi臋cej szans daje si臋 W艂ochom, kt贸rzy maj膮 za sob膮 kapitalne eliminacje do Euro, faz臋 grupow膮 Ligi Narod贸w, a tak偶e pocz膮tek eliminacji do Mistrzostw 艢wiata 2022. Reprezentacja Italii z kompletem punkt贸w rozgromi艂a rywali w grupie eliminacyjnej do europejskiego czempionatu, natomiast w fazie grupowej Ligi Narod贸w okaza艂a si臋 lepsza od Holandii, Polski oraz Bo艣ni i Hercegowiny. Te rozgrywki W艂osi r贸wnie偶 zako艅czyli bez pora偶ki na swoim koncie. Komplet punkt贸w i trzy czyste konta to z kolei dorobek ekipy Roberto Manciniego w trzech pierwszych meczach eliminacji do Mistrzostw 艢wiata. Ostatni膮 pora偶k臋 zesp贸艂 z P贸艂wyspu Apeni艅skiego poni贸s艂 jeszcze w 2018 roku, kiedy to uleg艂 Portugalii 0:1.

Turcy nie byli mo偶e a偶 tak imponuj膮cy, jednak skutecznie przeprawili si臋 przez eliminacje do Euro 2020. Ich postawa zas艂uguje na du偶e uznanie, gdy偶 w grupie eliminacyjnej trafili na naprawd臋 wymagaj膮cych rywali czyli Francj臋 czy Islandi臋. Reprezentacja Turcji ponios艂a tylko jedn膮 pora偶k臋 鈥 z Islandi膮. Dwie konfrontacje z Mistrzami 艢wiata 鈥 ekip膮 Tr贸jkolorowych to a偶 cztery punkty dru偶yny Senola Gunesa. Po udanych eliminacjach przysz艂a jednak drastyczna obni偶ka formy, kt贸ra spowodowa艂a spadek do dywizji C Ligi Narod贸w. Start eliminacji do Mistrzostw 艢wiata to ju偶 jednak powr贸t do zwyci臋stw i 7 punkt贸w zdobytych w meczach z Holandi膮, Norwegi膮 oraz 艁otw膮.

Turcja – W艂ochy przewidywane sk艂ady

Kadry obu reprezentacji poznamy na kilka tygodni przed Mistrzostwami Europy 2020. Wtedy te偶 b臋dziemy mogli spekulowa膰 o przewidywanych sk艂adach, kt贸re pojawi膮 si臋 w tym miejscu.

Turcja – W艂ochy kursy bukmacherskie

W BETFAN kursy na to spotkanie wygl膮daj膮 nast臋puj膮co:

鈥 zwyci臋stwo Turcji, kurs: 7.00

鈥 remis, kurs: 4.05

鈥 zwyci臋stwo W艂och, kurs: 1.47

Turcja – W艂ochy fakty meczowe

鈥 reprezentacja W艂och jest niepokonana od 25. spotka艅

鈥 reprezentacja Turcji ponios艂a jedn膮 pora偶k臋 w 10 ostatnich meczach

鈥 2 ostatnie mecze bezpo艣rednie Turcji z W艂ochami to 2 remisy 1:1

Turcja – W艂ochy nasze typy

Faworytem tej potyczki s膮 W艂osi, kt贸rzy imponuj膮 form膮 od d艂u偶szego czasu i sprawiaj膮 wra偶enie jednej z najsilniejszych dru偶yn w Europie. Turcy powinni jednak postawi膰 trudne warunki i przy odrobinie szcz臋艣cia mog膮 pokusi膰 si臋 o sprawienie niespodzianki. Typujemy ci臋偶k膮 przepraw臋 ekipy Roberto Manciniego.

Turcja 鈥 W艂ochy | Typ: BTTS @2.22 BETFAN

Turcja 鈥 W艂ochy | Typ: W艂osi wygraj膮 lub zremisuj膮 + BTTS @2.40 BETFAN