🇸🇰 Słowacja – Hiszpania 🇪🇸 Typy, kursy (23.06.2021)

S艂owacja na zako艅czenie fazy grupowej Euro 2020 zagra w Bilbao z Hiszpani膮. Czy to starcie zako艅czy si臋 nudn膮 wygran膮 faworyt贸w?

S艂owacja – Hiszpania zapowied藕

S艂owacy s膮 uwa偶ani za outsider贸w grupy. Ostatnio jednak pokazali, 偶e nie s膮 ch艂opcami do bicia. Nasi po艂udniowi s膮siedzi pod koniec marca pokonali bowiem Rosj臋 2:1. W ten spos贸b dru偶yna troch臋 zmaza艂a dwie plamy, jakimi by艂y remisy z Cyprem i Malt膮.

Z kolei gospodarze na pewno s膮 g艂odni ko艅cowego sukcesu, chocia偶 niekoniecznie s膮 wymieniani w gronie faworyt贸w Euro 2020. Hiszpanie w marcowych meczach spisywali si臋 dobrze, aczkolwiek bez rewelacji. Zesp贸艂 pokona艂 Kosowo 3:1 i Gruzj臋 2:1, ale zremisowa艂 1:1 z Grecj膮.

Reprezentacja S艂owacji raz w historii zaskoczy艂a Hiszpan贸w. Mia艂o to miejsce podczas eliminacji do Euro 2016, gdy po golach Juraja Kucki i Miroslava Stocha nasi po艂udniowi s膮siedzi wygrali 2:1. Tym razem jednak raczej nie ma co liczy膰 na niespodzianki.

S艂owacja – Hiszpania kursy

Jak na razie bukmacher BETFAN nie przygotowa艂 dok艂adnych kurs贸w na to zdarzenie.

S艂owacja – Hiszpania fakty meczowe

Szcz臋艣cie do S艂owak贸w ma Jordi Alba. Pi艂karz Barcelony zanotowa艂 w meczach z tym rywalem gola i asyst臋.

Hiszpanie nie przegrali sze艣ciu ostatnich spotka艅.

S艂owacy w poprzednim meczu eliminacyjnym do M艢 2022 prze艂amali si臋 po trzech spotkaniach bez zwyci臋stwa, pokonuj膮c 2:1 Rosj臋.

S艂owacja – Hiszpania typy