GKS Tychy – Górnik Łęczna 🇵🇱 Typy, kursy (7.05.2021)

GKS Tychy w najbli偶szym ligowym starciu zagra u siebie z G贸rnikiem 艁臋czna. Kt贸ry z zespo艂贸w w tym meczu przybli偶y si臋 do awansu do ekstraklasy?

GKS Tychy – G贸rnik 艁臋czna zapowied藕

Podopieczni Artura Derbina ostatnio wyrastaj膮 na jednego z g艂贸wnych kandydat贸w do awansu do ekstraklasy. Tyszanie maj膮 na koncie 50 punkt贸w i zajmuj膮 aktualnie drugie miejsce w pierwszej lidze. Chocia偶 zesp贸艂 stawia na minimalizm – poprzednie cztery zwyci臋stwa to z ich strony wyniki 1:0.

Tymczasem go艣cie obecnie wci膮偶 d膮偶膮 do niespodzianki, jak膮 by艂by awans dla beniaminka. Zesp贸艂 Kamila Kieresia znajduje si臋 na czwartej pozycji, z 48 punktami na koncie. Od pi臋ciu mecz贸w 艂臋cznianie nie mog膮 jednak wygra膰, chocia偶 z drugiej strony – cztery z tych spotka艅 ko艅czy艂y si臋 remisami.

Poprzedni pojedynek zespo艂贸w zako艅czy艂 si臋 remisem 1:1. Czy teraz kt贸ra艣 z dru偶yn postawi na swoim i zrobi znacz膮cy krok w kierunku awansu?

GKS Tychy – G贸rnik 艁臋czna kursy

Minimalnym faworytem bukmacher贸w w tym pojedynku jest zesp贸艂 ze 艢l膮ska. Kurs na triumf tyszan wynosi 2.50, a ich rywali 2.90. Z kolei szanse na remis ustalono na 3.25.

GKS Tychy – G贸rnik 艁臋czna fakty meczowe

Gospodarze wygrali dwa mecze z rz臋du po 1:0.

Go艣cie nie wygrali pi臋ciu ostatnich ligowych spotka艅.

Po raz ostatni 艂臋cznianie pokonali GKS w 2017 roku. Od tamtej pory tyszanie wygrali dwa razy, a raz zako艅czy艂o si臋 podzia艂em punkt贸w.

GKS Tychy – G贸rnik 艁臋czna typy

Chocia偶 obu zespo艂om zale偶y na awansie, w meczach tyszan zazwyczaj nie pada zbyt du偶o goli. Dlatego i tym razem nale偶y si臋 spodziewa膰 podobnego scenariusza. Poza tym, gospodarze cz臋艣ciej znajduj膮 drog臋 do bramki w pierwszej po艂owie i warto si臋 tym zasugerowa膰 przy typowaniu.

Tychy – 艁臋czna | Typ: Poni偶ej 2.5 goli @1.61 STS

Tychy – 艁臋czna | Typ: Tychy strzel膮 gola w pierwszej po艂owie @2.23 STS

Fot. YouTube/GKS Tychy