Komentator przeprosił za określenie Di Marii typowym Latynosem. “Posłużyłem się stereotypem rasowym”

Irlandzki komentator Jim Beglin podczas meczu Manchester City – Paris Saint-Germain nazwał Angela Di Marię “typowym Latynosem”, przez co spotkał się z falą negatywnych komentarzy. Były piłkarz Liverpoolu przeprosił za użyte sformułowanie w mediach społecznościowych.

Jim Beglin to były reprezentant Irlandii, który przez lata grał w lidze angielskiej. W latach 1983-1989 grał w Liverpoolu, natomiast kolejne dwa lata spędził w Leeds United. Po zakończeniu kariery piłkarskiej związał się z mediami i od lat jest komentatorem, między innymi dla BT Sport, CBS Sport oraz ITV. Komentował również mecze w grze Pro Evolution Soccer 2011.

Irlandczyk ostatnio komentował mecz Ligi Mistrzów, w którym Manchester City zmierzył się z Paris Saint-Germain. Po tym spotkaniu najwięcej się mówiło o zachowaniu Angela Di Marii. Argentyńczyk otrzymał czerwoną kartkę za bezsensowny i brutalny faul na Fernandinho.

I always like Di Maria but here he acted like a little btch. Just like in the first leg PSG once again start playing unfair when they see they‘re not winning. This is not big club mentality pic.twitter.com/u9TFUex0uY

— Bardho 🇩🇪🇽🇰 (@bardhooo) May 4, 2021