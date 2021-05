Manchester City – Chelsea 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Typy, kursy (08.05.2021)

Dzi艣 wieczorem w Premier League starcie dru偶yn, kt贸re we wtorek i 艣rod臋 awansowa艂y do fina艂u Ligi Mistrz贸w. Stawka tego spotkania nie jest mo偶e tak wysoka jak w przypadku decyduj膮cego meczu Champions League, ale walki nie powinno zabrakn膮膰, gdy偶 obie strony nadal maj膮 swoje cele na ten sezon ligowy.

Manchester City – Chelsea zapowied藕 (sobota, 18:30)

Dla Manchesteru City w zasadzie wszystko w tym sezonie uk艂ada si臋 po my艣li Pepa Guardioli. The Citizens maj膮 w bie偶膮cej kampanii na swoim koncie zwyci臋stwo w EFL Cup, s膮 o krok od mistrzostwa Anglii, a do zgarni臋cia pozosta艂a tak偶e Liga Mistrz贸w. Ostatnie tygodnie pokaza艂y si艂臋 Obywateli, kt贸rzy byli w stanie wygra膰 pi臋膰 ostatnich spotka艅 we wszystkich rozgrywkach. Deklasacja Tottenhamu we wspomnianym finale EFL Cup czy te偶 pe艂na dominacja w p贸艂finale Champions League z PSG pokazuje, 偶e forma Manchesteru City stoi na bardzo wysokim poziomie. Ewentualne zwyci臋stwo dzisiaj oznacza膰 b臋dzie dla nich tytu艂 mistrzowski Premier League.

Chelsea jednak na pewno nie odpu艣ci, gdy偶 walka o top 4 dla nich nadal trwa. Spory 艣cisk w tabeli, potkni臋cia Leicester, a tak偶e bardzo trudny terminarz sprawia, 偶e nie lada ci臋偶ko jest przewidzie膰, kt贸re zespo艂y ostatecznie znajd膮 si臋 na trzecim i czwartym miejscu w tabeli. The Blues mog膮 by膰 jednak w 艣wietnych nastrojach po awansie do trzeciego w historii fina艂u Ligi Mistrz贸w. Rewan偶owa potyczka z Realem Madryt stanowi艂a prawdziwy majstersztyk Thomasa Tuchela i na podobne rozstrzygni臋cia licz膮 fani londy艅czyk贸w na finiszu sezonu.

Manchester City – Chelsea przewidywane sk艂ady

Manchester City:聽Ederson; Cancelo, Dias, Laporte, Mendy; Rodri, Gundogan, De Bruyne; Mahrez, Aguero, Sterling

Chelsea:聽Mendy; Zouma, Rudiger, Christensen; James, Jorginho, Kante, Alonso; Mount, Pulisic; Havertz

Manchester City – Chelsea kursy bukmacherskie

W BETFAN kursy na to starcie prezentuj膮 si臋 nast臋puj膮co:

zwyci臋stwo Manchesteru City, kurs: 2.00

remis, kurs: 3.45

zwyci臋stwo Chelsea, kurs: 4.30

Manchester City – Chelsea fakty meczowe

Manchester City 5 zwyci臋stw z rz臋du

Chelsea 6 mecz贸w bez pora偶ki

Chelsea poni偶ej 2,5 gola w 7/7 ostatnich mecz贸w

W meczach bezpo艣rednich powy偶ej 2,5 gola w 5/6 ostatnich mecz贸w

Manchester City – Chelsea nasze typy

Dla Chelsea b臋dzie to kolejny arcytrudny mecz na finiszu sezonu. The Blues maj膮 przed sob膮 kolejne bardzo wymagaj膮ce starcia, a najbli偶sze z nich ju偶 w 艣rod臋, kiedy to zmierz膮 si臋 z Arsenalem. To mo偶e oznacza膰 wi臋ksz膮 rotacj臋, kt贸ra mo偶e tak偶e da膰 przewag臋 gospodarzom. Naszym zdaniem to oni s膮 w lepszej sytuacji i to na nich postawimy.

Manchester City 鈥 Chelsea | Typ: Manchester City wygra @2.00 BETFAN

Manchester City 鈥 Chelsea | Typ: Manchester City powy偶ej 1 rzutu ro偶nego w ka偶dej po艂owie @1.55 BETFAN