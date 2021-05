Sevilla – Valencia 🇪🇸 Typy, kursy (12.05.2021)

Pierwsze 艣rodowe spotkanie LaLiga odb臋dzie si臋 w Andaluzji. Sevilla – Valencia w normalnych okoliczno艣ciach by艂oby hitem kolejki. Niestety degrengolada Nietoperzy sprawi艂a, 偶e dzisiaj to dru偶yna drugiej po艂owy tabeli. Faworyt mo偶e by膰 tylko jeden i s膮 nimi gospodarze!

Sevilla – Valencia zapowied藕 (艣roda, 19:00)

Wydawa艂o si臋, 偶e Sevilla powalczy jeszcze o mistrzostwo kraju. Jednak po pi臋knej serii zwyci臋stw, teraz przysz艂y dwa mecze, w kt贸rych ugrali tylko punkt. Najpierw bolesna pora偶ka z Athletikiem u siebie, kt贸ra praktycznie ich wyrzuci艂a z walki o tytu艂. Potem mogli jeszcze do niej – w jakim艣 stopniu – wr贸ci膰. Prowadzili dwa razy z Realem Madryt, ale wypu艣cili komplet punkt贸w w doliczonym czasie gry. Teraz sukcesem by艂oby podium, ale to nie b臋dzie 艂atwe zadanie, bo trac膮 do Realu i Barcy po 4 punkty i maj膮 gorsze bilanse mecz贸w bezpo艣rednich.

Valencia jest na 13. miejscu w tabeli i w miniony weekend… przyklepa艂a utrzymanie. Nie jest 艂atwo przyzwyczai膰 si臋 do takiego pisania o Nietoperzach, skoro jeszcze wiosn膮 2020 byli w 1/8 fina艂u Ligi Mistrz贸w. Teraz jest tylko gorzej i gorzej. Zreszt膮 efektowna wygrana nad Valladolid – 3:0 – przysz艂a po serii sze艣ciu mecz贸w bez wygranej. Co ciekawe w tym czasie potrafili zremisowa膰 z czo艂贸wk膮: Betis czy Real Sociedad i postawi膰 si臋 Barcelonie – 2:3. Ale przy tym polegli z Osasun膮 i Cadizem. Ponadto niedawno z pracy wylecia艂 Javi Gracia, kt贸ry musia艂 rze藕bi膰 w tym, co ma, bez jakichkolwiek szans na sensowne i realne wzmocnienia dru偶yny.

Fakty meczowe

Valencia wygra艂a w weekend pierwszy mecz po sze艣ciu grach bez zwyci臋stwa(3 remisy i 3 pora偶ki)

Sevilla nie wygra艂a dw贸ch kolejnych mecz贸w

W tym sezonie Sevilla wygra艂a dwa mecze mi臋dzy tymi dru偶ynami. W lidze 1:0, w pucharze 3:0

Sevilla – Valencia kursy bukmacherskie

TOTALbet oferuje nast臋puj膮ce kursy na to spotkanie:

Sevilla wygra, kurs: 1,48

Valencia wygra, kurs: 6,40

Remis, kurs: 4,60

Sevilla – Valencia typy

R贸偶nica poziom贸w jest nadto widoczna. Mo偶na tak jednostronnego meczu jak w pucharze nie b臋dzie. Mimo wszystko Sevilla potrafi wygrywa膰 bez straty gola i na to tym razem te偶 liczymy.

Typ: Sevilla wygra do 0 @ 2,42 TOTALbet