Celta Vigo – Getafe 🇪🇸 Typy, kursy (12.05.2021)

Na Balaidos przyje偶d偶a zesp贸艂, kt贸ry broni si臋 przed spadkiem. Celta Vigo – Getafe to mecz dru偶yn w innych biegun贸w tabeli. Celcie niewiele zabraknie do europejskich puchar贸w, a podmadrycki klub nadal nie jest pewny utrzymania si臋 w LaLiga.

Celta Vigo – Getafe zapowied藕 (艣roda, 20:00)

W niedziel臋 dru偶yna Eduardo Coudeta pokaza艂a klas臋 w meczu z Villarrealem. Pe艂nej rehabilitacji za kompromitacje 0:4 u siebie nie by艂o, ale wygrana 4:2 na Estadio de la Ceramica robi wra偶enie. Zw艂aszcza, 偶e wygrali z finalist膮 Ligi Europy. Ponadto dokonali tego bez Iago Aspasa na boisku, co do niedawna wydawa艂o si臋 niemo偶liwe. Swoje zrobili jednak Brais Mendez i Santi Mina, czyli drugi oraz trzeci strzelec zespo艂u. Celta Vigo znowu z艂apa艂a wiatr w 偶agle i wygra艂a trzy ostatnie spotkania – wcze艣niej Levante i Osasuna. Do puchar贸w jednak odrobin臋 zabraknie, gdy偶 trudno si臋 spodziewa膰 odrobienia pi臋ciu oczek do Realu Betis na przestrzeni trzech spotka艅.

Getafe od kilku lat gra艂o brzydko, ale skutecznie. W tym roku pozosta艂o brzydko i w dodatku nieskutecznie. Maj膮 najgorsz膮 ofensyw臋 w lidze – 26 goli w 35. meczach to 艣rednia ledwie 0,74 bramki na mecz! Ponadto nie wygrywaj膮, z ma艂ym wyj膮tkiem. Tym by艂 triumf z Huesk膮 na wyje藕dzie i mo偶na powiedzie膰, 偶e on mocno poprawi艂 sytuacje Azulones. Dzisiaj zajmuj膮 15. miejsce i maj膮 4pkt przewagi nad stref膮 spadkow膮. I du偶o, i ma艂o. Maj膮 jednak szcz臋艣cie do terminarza, bo przed nimi trzech rywali, kt贸rzy graj膮 o pietruszk臋. Po Celcie przyjdzie pora na Levante i Granad臋.

Fakty meczowe

Celta wygra艂a 3 ostatnie mecze ligowe i strzeli艂a w nich 8 goli

Getafe ma najgorsz膮 ofensyw臋 ligi – 26 goli

W pierwszym meczu by艂o 1:1

Celta Vigo – Getafe kursy bukmacherskie

TOTALbet oferuje nast臋puj膮ce kursy na to spotkanie:

Celta wygra, kurs: 2,42

Getafe wygra, kurs: 3,10

Remis, kurs: 3,20

Celta Vigo – Getafe typy

Mo偶e to go艣cie walcz膮 o utrzymanie, ale stawiamy na jako艣膰 pi艂karsk膮 i gole gospodarzy.

Typ: Celta powy偶ej 1,5 bramki @ 2,55 TOTALbet