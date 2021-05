Manchester City – Chelsea 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Typy, kursy (29.05.2021)

Przyszed艂 czas na najwa偶niejsze spotkanie w sezonie dla Manchesteru City oraz Chelsea. Te angielskie dru偶yny zagraj膮 w finale Ligi Mistrz贸w w Porto i mo偶na spodziewa膰 si臋 bardzo ciekawego starcia, kt贸re b臋dzie sta艂o na bardzo wysokim poziomie. Bukmacherzy spodziewaj膮 si臋 jednak zwyci臋stwa mistrz贸w Anglii, kt贸rzy na pewno maj膮 nadziej臋 na do艂o偶enie kolejnego trofeum w tym sezonie. Thomas Tuchel pokona艂 jednak ju偶 Pepa Guardiol臋 w tym sezonie dwukrotnie i na pewno Niemiec chce wygra膰 po raz trzeci. Szykuje si臋 艣wietne starcie w Portugalii.

Manchester City – Chelsea zapowied藕 (sobota, 21:00)

Gracze Manchesteru City mog膮 by膰 bardzo zadowoleni z tego sezonu. Obywatele zdobyli w pewnym stylu mistrzostwo kraju, a dodatkowo ekipa Pepa Guardioli do艂o偶y艂a do swojej kolekcji Carabao Cup. Sobotnie starcie w Porto b臋dzie jednak dla Manchesteru wa偶niejsze. Mistrzowie Anglii grali z Chelsea dwa razy od momentu przyj艣cia Thomasa Tuchela na Stamford Bridge. Dwukrotnie to ekipa z Londynu by艂a lepsza i na pewno Pep Guardiola b臋dzie chcia艂 dzisiaj odwr贸ci膰 t膮 z艂膮 seri臋.

Dla Chelsea starcie w Portugalii b臋dzie jeszcze wa偶niejsze ni偶 dla Manchesteru City. Ekipa Thomasa Tuchela nie wygra艂a w tym sezonie 偶adnego trofeum i na pewno gracze tej dru偶yny nie chc膮 zako艅czy膰 sezonu bez 偶adnego tytu艂u. O wygran膮 jednak nie b臋dzie 艂atwo i na pewno Londy艅czycy zdaj膮 sobie z tego spraw臋. Mimo wszystko Chelsea na pewno sta膰 na podj臋cie walki i fani powinni zobaczy膰 interesuj膮ce spotkanie w Porto.

Manchester City – Chelsea przewidywane sk艂ady

Manchester City:聽Ederson; Walker, Dias, Stones, Zinchenko; Fernandinho, Gundogan, Silva; Mahrez, De Bruyne, Foden

Chelsea:聽Mendy; Azpilicueta, Silva, Rudiger; James, Kovacic, Kante, Chilwell; Mount, Werner; Havertz

Manchester City – Chelsea kursy bukmacher贸w

Faworytem bukmacher贸w jest Manchester City. Na ich zwyci臋stwo kurs wynosi 1.95. Je艣li kto艣 chcia艂by postawi膰 na remis w starciu Manchester City 鈥 Chelsea, to BETFAN ma na to zdarzenie kurs 3.40. Zwyci臋stwo Chelsea wyceniane jest po kursie 4.25.

Manchester City – Chelsea fakty meczowe

Manchester City – Chelsea nasze typy

Co prawda Thomas Tuchel pokona艂 dwukrotnie Pepa Guardiol臋 w ostatnim czasie, ale to jednak ekipa prowadzona przez hiszpa艅skiego trenera jest faworytem do wygrania tego fina艂u Ligi Mistrz贸w. Chelsea mia艂a trudn膮 ko艅c贸wk臋 sezonu i tylko dzi臋ki pora偶ce Leicester uda艂o si臋 dru偶ynie z Londynu zaj膮膰 miejsce w pierwszej czw贸rce Premier League. Dzisiaj mo偶na spodziewa膰 si臋 wyr贸wnanego starcia, ale to jednak zawodnicy Manchesteru City s膮 faworytami do zwyci臋stwa Ligi Mistrz贸w.

Manchester City 鈥 Chelsea | Typ: Obie dru偶yny strzel膮 gola @2.07 BETFAN

Manchester City 鈥 Chelsea | Typ: Manchester City @1.95 BETFAN