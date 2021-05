Chicago Fire – CF Montreal 🇺🇸 Typy, kursy (29.05.2021)

Słabo spisujace się na starcie rozgrywek Chicago Fire podejmie dzisiaj CF Montreal. Czy któraś z ekip pokusi się o wygraną?

Chicago Fire – CF Montreal zapowiedź (sobota, 19:00)

Forma piłkarzy Chicago Fire na początku sezonu pozostawia wiele do życzenia. Zespół w 6 spotkaniach zanotował jedną wygraną, remis oraz aż 4 porażki. Swoje pierwsze zwycięstwo piłkarze ze stanu Illinois odnotowali dopiero w zeszłej kolejce, kiedy to ograli Inter Miami wynikiem 1:0. Chicago FIre zajmuje przedostatnie miejsce w tabeli konferencji wschodniej. O tym, że zespół nie zajmuje ostatniej pozycji decyduje fakt, iż dzisiejsi gospodarze mają lepszy bilans bramkowy niż FC Cincinnati (4:10 vs. 6:14). W 4 z 5 ostatnich meczach Fire padały maksimum 2 gole. Ekipa z Chicago w starciach z CF Montreal nie potrafi zachować czystego konta już od 4 spotkań.

Drużyna z Montrealu radzi sobie zdecydowanie lepiej niż jej dzisiejsi rywale, jednak jej wyniki cały czas nie powalają na kolana. Co prawda 8 punktów na koncie daje drużynie obecnie 7. miejsce (ostatnie premiowane awansem do playoffów), jednak na uwadze trzeba mieć fakt, iż zespół na przestrzeni 5 ostatnich spotkań zanotował tylko jedną wygraną, remis oraz aż 3 porażki. Mecze CF Montreal również nie obfitują ostatnio w gole, w aż 4 z 5 poprzednich meczach tej ekipy padały maksimum 2 bramki.

Chicago FIre – CF Montreal przewidywane składy

Chicago Fire: Shuttleworth; Sekulic, Omsberg, Calvo, Navarro; Herbers, Pineda, Medran; Frankowski, Beric, Stojanovic

CF Montreal: Diop; Struna, Camacho, Waterman; Brault-Guillard, Hamdy, Wanyama, Lappalainen; Mihailovic; Hurtado, Quioto

Chicago Fire – CF Montreal kursy bukmacherów

Kursy na ten mecz u bukmachera BETFAN prezentują się następująco:

wygrana Fire: 1.90

remis: 3.50

zwycięstwo CF Montreal: 4.05

Chicago Fire – CF Montreal fakty meczowe

W 4 z 5 poprzednich meczach Chicago Fire padały maksimum 2 gole.

W 4 z 5 ostatnich spotkaniach CF Montreal padały maksymalnie 2 bramki.

Chicago Fire nie zachowało czystego konta w żadnym z 4 wcześniejszych starć przeciwko CF Montreal.

Chicago Fire – CF Montreal nasze typy

Obie ekipy grają ostatnio słabo, dlatego tez nie spodziewamy się po tym spotkaniu wiele. Stawiamy dzisiaj na under 2.5 gole oraz remis. MLS słynie z ofensywnej i otwartej gry, jednak te drużyny są w ostatnich tygodniach zaprzeczeniem tej tezy.

Chicago Fire – CF Montreal | Typ: X @3.50 BETFAN

Chicago Fire – CF Montreal | Typ: under 2.5 gole @2.16 BETFAN