Stomil Olsztyn – Miedź Legnica 🇵🇱 Typy, kursy (05.06.2021)

Bardzo wa偶ny mecz pod k膮tem walki o bara偶e. Stomil Olsztyn – Mied藕 Legnica to przede wszystkim starcie, w kt贸rym go艣cie walcz膮 o miejsce w sz贸stce. Ekipa z Dolnego 艢l膮ska goni G贸rnik 艁臋czna i w dw贸ch ostatnich spotkaniach zechce wej艣膰 do TOP6.

Stomil Olsztyn – Mied藕 Legnica zapowied藕 (sobota, 16:30)

Ekipa z Warmii ju偶 dawno nie ma o co gra膰. Pozostan膮 w I lidze, ale nic wi臋cej nie s膮 w stanie ugra膰. W dodatku po zwolnieniu trenera, teraz postawiono na Pro Junior System i pieni膮dze, kt贸re tam mo偶na ugra膰. Mimo wszystko wyniki nie s膮 najgorsze. Pokonali Koron臋, pokonali Puszcz臋 Niepo艂omice, a ostatnio zremisowali w 艁臋cznej. P贸艂 偶artem, p贸艂 serio pomogli w du偶ej mierze swojemu najbli偶szemu rywalowi. Dzi臋ki temu, 偶e urwali punkty G贸rnikowi, ten nie m贸g艂 uciec Miedzi.

Jeszcze kilka tygodni temu wydawa艂o si臋, 偶e bara偶贸w w Legnicy nie b臋dzie. A jednak, nadal istnieje spora szansa na nie. Punkt straty do G贸rnika to praktycznie nic, zw艂aszcza gdy przyjrzymy si臋 dyspozycji obydwu ekip. Mied藕, co prawda poleg艂a z GKS-em Tychy i w Opolu, ale przy tym wygrywa bardzo du偶o spotka艅. Na wyje藕dzie potrafili ogra膰 m.in. lidera z Niecieczy. Teraz przed nimi Stomil i Zag艂臋bie, czyli dru偶yny graj膮ce o nic. Dwa zwyci臋stwa, jedno potkni臋cie G贸rnika i Mied藕 Legnica mo偶e jeszcze powalczy膰 o Ekstraklas臋.

Stomil Olsztyn – Mied藕 Legnica kursy bukmacher贸w

TOTALbet oferuje nast臋puj膮ce kursy na to spotkanie:

Stomil wygra, kurs: 3,95

Mied藕 wygra, kurs: 1,87

Remis, kurs: 3,45

Stomil Olsztyn – Mied藕 Legnica fakty meczowe

Jesieni膮 by艂o 2:2 w Legnicy

Mied藕 wygra艂a 3 z ostatnich czterech wyjazd贸w

Stomil wygra艂 dwa z trzech ostatnich domowych mecz贸w

Stomil Olsztyn – Mied藕 Legnica typy

Gospodarze graj膮 ju偶 tylko o pieni膮dze z Pro Junior System. Go艣cie walcz膮 o bara偶e i w Olsztynie mog膮 zrobi膰 krok w tym kierunku. Gramy na dwa gole legniczan na wyje藕dzie.

Typ: Mied藕 powy偶ej 1,5 bramki @ 1,92 TOTALbet