Zagłębie Sosnowiec – Górnik Łęczna 🇵🇱 Typy, kursy (06.06.2021)

Jedni już na luzie i zaczęli punktować. Drudzy nadal walczą o swoje cele i mimo fatalnej formy, są w grze. Zagłębie Sosnowiec – Górnik Łęczna to mecz przede wszystkim ważny dla gości. Jeśli chcą pozostać w strefie barażowej, muszą zacząć wygrywać.

Zagłębie Sosnowiec – Górnik Łęczna zapowiedź (niedziela, 12:40)

Ekipa z Zagłębia Dąbrowskiego kończy powoli kompletnie nieudany dla siebie sezon. Na 99,99% nie spadnie z I ligi, ale jeszcze dwa tygodnie temu to nie było takie pewne. Wysokie zwycięstwa z GKS-em Jastrzębie i Puszczą Niepołomice pozwoliły uciec od czerwonej latarni z Bełchatowa. W ten sposób nie będzie kompromitacji, którą byłby spadek do II ligi. Na relegacje nigdy nie ma dobrego momentu, ale gdy buduje się nowy stadion, a plany klubu są ambitne, to byłaby największa z możliwych katastrof tego sezonu dla Zagłębia.

Z drugiej strony Górnik Łęczna, który nie wygrał od dziewięciu meczów, a mimo tego nadal liczy się w walce o Ekstraklasę. Co prawda bezpośredni awans uciekł już dawno temu, jednak szóste miejsce gwarantuje baraże. W nich może wydarzyć się absolutnie wszystko. Mimo wszystko ekipa Kamila Kieresia po niezłym starcie wiosny, teraz gra bardzo słabo. W zasadzie poza efektownym meczem z Bruk-Bet Termaliką Nieciecza 3:3, reszta meczów raczej do zapomnienia. Aż 6 remisów i 3 porażki, a przede wszystkim ledwie osiem strzelonych goli w tym okresie.

Zagłębie Sosnowiec – Górnik Łęczna kursy bukmacherów

Zagłębie wygra, kurs: 2,60

Górnik wygra, kurs: 2,50

Remis, kurs: 3,45

Zagłębie Sosnowiec – Górnik Łęczna fakty meczowe

Górnik nie wygrał już 9. kolejnych meczów – ostatni raz 1 kwietnia z Chrobrym

Zagłębie wygrało dwa ostatnie mecze i zanotowało bilans 7:0

W pierwszym meczu Górnik wygrał 4:1

Zagłębie Sosnowiec – Górnik Łęczna typy

Patrząc na ostatnie mecze Górnika, chyba remis będzie najlepszym rozwiązaniem. Czy gole padną w pierwszej połowie? Coś czujemy, że nie.

Typ: 0:0 do przerwy @ 2,80 TOTALbet

Typ: Remis @ 3,45 TOTALbet