Polacy w Serie A. Występy w meczach towarzyskich

Sezon Serie A zakończony. Nie oznacza to jednak, że my zawieszamy nasz cykl związany z Polakami, którzy grają w barwach zespołów z Serie A. Skupiamy się naturalnie na występach tej grupy zawodników w reprezentacji. Tym razem weźmiemy pod lupę mecze towarzyskie, które rozegrali “Biało-Czerwoni” w ostatnich dniach.

Reprezentacja Polski zaplanowała dwa sprawdziany przed Euro 2020. Najpierw nasi piłkarze zmierzyli się we Wrocławiu z Rosją, a następnie zagrali w Poznaniu z Islandią. Oba te pojedynki zakończyły się remisami – 1:1 z Rosją i 2:2 z Islandią. We wspominanych spotkaniach zagrali oczywiście zawodnicy, którzy na co dzień reprezentują barwy klubów z Serie A.

Łukasz Skorupski – Bologna

W związku z tym, iż jedynką w bramce “Biało-Czerwonych” jest Szczęsny, a rolę zastępcy pełni Fabiański, Skorupski oglądał dwa towarzyskie mecze z ławki rezerwowych. Hierarchia w kontekście golkiperów jest jasna, dlatego bramkarz Bologny musi zadowolić się obserwowaniem poczynań swoich kolegów.

Rozegrane minuty: 0/180

Nasza ocena: brak

Paweł Dawidowicz – Hellas Verona

Dość niespodziewanie w wyjściowym składzie na mecz z Islandią znalazł się Paweł Dawidowicz. Wszyscy przypuszczali, iż Paulo Sousa zdecyduje się na najsilniejszą jedenastkę. Tymczasem w ostatnim sprawdzianie kadry szanse otrzymali m.in. Frankowski, Puchacz czy wspominany już Dawidowicz.

Defensor Verony nie zaliczył specjalnie udanego spotkania. Podczas pierwszej połowy widać było sporo niepewności w grze 26-latka. Podania obrońcy pozostawiały wiele do życzenia i prosiły się o niebezpieczeństwo w postaci szybkiego ataku Islandii. Ostatecznie Dawidowicz nie był bezpośrednio zaangażowany w utratę jednego z dwóch goli.

Rozegrane minuty: 90/180

Nasza ocena: 5

Wojciech Szczęsny – Juventus

W rywalizacji z Islandią wystąpił Wojciech Szczęsny. Golkiper Juventusu musiał dwukrotnie wyciągać piłkę z siatki. Przy obu golach 31-latek nie miał zbyt wiele do powiedzenia. Co prawda bramka Gudmundssona padła po krótkim słupku, ale uderzenie islandzkiego napastnika miało miejsce z bardzo bliskiej odległości. Z kolei Bjarnason wykonał bardzo precyzyjny strzał, nie dając szans Szczęsnemu.

Poza tymi sytuacjami, Wojciech Szczęsny nie miał zbyt wiele pracy. Wystarczy powiedzieć, ze Islandczycy wykonali łącznie trzy celne uderzenia.

Rozegrane minuty: 90/180

Nasza ocena: 5

Piotr Zieliński – SSC Napoli

W związku z narodzinami syna, Piotr Zieliński opuścił starcie z Rosją. Pomocnik Napoli zagrał od początku rywalizacji z Islandią. Podczas pierwszej połowy, 27-latek był jednym z najaktywniejszych zawodników w naszej kadrze. Na szczególną uwagę zasługuje świetne podanie Zielińskiego z 11. minuty, które ostatecznie zakończyło się uderzeniem Modera.

W 34. minucie Piotr Zieliński trafił do siatki, wykorzystując dwa rykoszety w szeregach rywali. W kontekście minusów w występie piłkarza Napoli, trzeba zaznaczyć, iż to 27-latek złamał linię spalonego przy pierwszym trafieniu Islandii. Trudno jednak specjalnie winić pomocnika, gdyż cała akcja została rozegrana tuż po wykonaniu rzutu rożnego.

Rozegrane minuty: 45/180

Nasza ocena: 7,5

Kamil Glik – Benevento Calcio

W starciu z Islandią wystąpił także Kamil Glik. Mecz w wykonaniu defensora Benevento z pewnością pozostawił sporo do życzenia. 33-latek miał problemy z ofensywą rywali i był kilka razy spóźniony. Dodatkowo jego wyprowadzanie piłki było dalekie od ideału. Pojawiają się spore obawy w kontekście obsady środka obrony. W szczególności, że z problemami zdrowotnymi zmaga się Bednarek.

Rozegrane minuty: 90/180

Nasza ocena: 5

Bartosz Bereszyński – UC Sampdoria

Nieco ponad 30 minut gry w starciu z Rosją otrzymał Bartosz Bereszyński. Dość niespodziewanie defensor Sampdorii nie zagrał w meczu z Islandią. Tuż po meczu Marek Koźmiński ujawnił, iż Bereszyński zmaga się z pewnymi problemami zdrowotnymi, dlatego Paulo Sousa nie ryzykował zdrowiem 28-latka.

Rozegrane minuty: 35/180

Nasza ocena: brak

Karol Linetty – Torino FC

Ponad 30 minut w dwóch meczach otrzymał Karol Linetty, który wszedł na murawę z ławki rezerwowych zarówno podczas starcia z Rosją, jak i w meczu z Islandią. Trudno jednak specjalnie ocenić występy 26-latka. Pomocnik Torino nie zdołał w tym czasie wyróżnić się na tle reprezentacji.

Rozegrane minuty: 38/180

Nasza ocena: brak