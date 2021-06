Bruk-Bet Termalica Nieciecza – Stomil Olsztyn 🇵🇱 Typy, kursy (13.06.2021)

W ramach 34. kolejki Fortuna I liga, Bruk-Bet Termalica Nieciecza zmierzy si臋 na w艂asnym obiekcie ze Stomilem Olsztyn. Czy gospodarze si臋gn膮 po trzy punkty i zagwarantuj膮 sobie bezpo艣redni awans?聽

Bruk-Bet Termalica Nieciecza – Stomil Olsztyn zapowied藕 (niedziela, 12:40)

Ju偶 tylko jeden krok dzieli Bruk-Bet od awansu do PKO BP Ekstraklasy. Zesp贸艂 z Niecieczy przed ostatni膮 kolejk膮 zajmuje drugie miejsce w tabeli i ma przewag臋 dw贸ch punkt贸w nad GKS-em Tychy. Oznacza to, i偶 ewentualny triumf w niedzielnej rywalizacji sprawi, 偶e Bruk-Bet Termalica Nieciecza zagra w najwy偶szej klasie rozgrywkowej podczas sezonu 2021/2022.

Bez wi臋kszych emocji do niedzielnego starcia podchodzi Stomil. Zesp贸艂 z Olsztyna mo偶e jedynie powalczy膰 o utrzymanie obecnej lokaty, gdy偶 starta do dwunastej Korony wynosi a偶 siedem punkt贸w. Z kolei tyle samo punkt贸w, co trzynasty Stomil ma czternasta Puszcza.

Ostatni raz Bruk-Bet rywalizowa艂 ze Stomilem 12 grudnia. Mecz w Olsztynie zako艅czy艂 si臋 pewnym zwyci臋stwem go艣ci, kt贸rzy triumfowali 4:1.

Bruk-Bet Termalica Nieciecza – Stomil Olsztyn kursy bukmacher贸w

Faworytem meczu jest Bruk-Bet. Kurs na zwyci臋stwo gospodarzy wynosi 1.25. Z kolei remis w tym spotkaniu oszacowano na kurs 5.3. Triumf go艣ci bukmacherzy ocenili na kurs 10.

Bruk-Bet Termalica Nieciecza – Stomil Olsztyn fakty meczowe

Bruk-Bet wygra艂 zaledwie jedno z pi臋ciu ostatnich mecz贸w

Stomil r贸wnie偶 wygra艂 tylko jedno z pi臋ciu ostatnich star膰

W ka偶dym z pi臋ciu ostatnich mecz贸w Stomil Olsztyn traci艂 minimum jednego gola

Bruk-Bet Termalica Nieciecza – Stomil Olsztyn typy

Cho膰 forma Bruk-Betu pozostawia wiele do 偶yczenia, to przypuszczamy, 偶e gospodarze postawi膮 kropk臋 nad i, wygrywaj膮c pewnie niedzielne starcie.

Bruk-Bet Termalica Nieciecza – Stomil Olsztyn | Typ: Bruk-Bet wygra do przerwy i ca艂y mecz 1.85 @ LV BET聽

Bruk-Bet Termalica Nieciecza – Stomil Olsztyn | Typ: Bruk-Bet wygra r贸偶nic膮 minimum dw贸ch goli 1.9 @ LV BET聽