Nokaut w meczu otwarcia! Pewne zwycięstwo Włoch

W meczu otwarcia Euro 2020 obyło się bez niespodzianek. Reprezentacja Włoch pokonała Turcję 3:0, chociaż do przerwy na tablicy wyników widzieliśmy bezbramkowy remis.

Druga połowa zadecydowała o losach meczu

Podopieczni Roberto Manciniego są uważani za jednych z faworytów mistrzostw Europy. Ich pierwszą przeszkodą była Turcja, która potrafi być groźna w starciach z trudnymi rywalami. Przykładem jest tutaj marcowe starcie z Holandią, które kadra Senola Gunesa wygrała 4:2. Chociaż włoska reprezentacja kontynuowała wcześniej serię ośmiu zwycięstw, niektórzy eksperci twierdzili, że Turcy choć trochę postraszą rywali.

Już jednak do przerwy to Włosi byli stroną dominującą. Zabrakło im jednak wykończenia, nie zamieniając na bramkę żadnego z 11 strzałów w pierwszych 45 minutach. Z kolei ich przeciwnicy nawet nie byli w stanie dojść do bramki Gianluigiego Donnarummy. Turcy w pierwszej połowie nie oddali ani jednego strzału i mieli problemy z dojściem pod pole karne rywali.

Chociaż po przerwie podopieczni Senola Gunesa oddali pierwszy celny strzał, nie mogli mieć potem powodów do zadowolenia. Najpierw w 53. minucie piłkę do własnej bramki skierował Merih Demiral. Trzynaście minut później dogodną szansę wykorzystał z kolei Ciro Immobile, a wynik ustalił w 79. minucie Lorenzo Insigne.

Turcy mieli zareagować, ale nie zareagowali

Senol Gunes próbował reagować na boiskowe wydarzenia. Już po przerwie zdecydował się na zmianę Yusufa Yaziciego, wpuszczając w jego miejsce Cengiza Undera. Wejście kreatywnego zawodnika Leicester nie przyniosło jednak żadnych skutków, podobnie jak kolejne zmiany dokonywane przez selekcjonera.

Trzeba przyznać, że po pierwszej, pechowej bramce, turecka kadra się posypała. O ile w pierwszej połowie broniła się skutecznie, w drugiej można było znaleźć w drużynie wiele luk, szczególnie z tyłu.

Dominacja Włochów

A reprezentacja Włoch? Zrobiła to, czego od oczekiwano, nawet z nawiązką. Duża w tym zasługa Domenico Berardiego (asysta przy pierwszej bramce) oraz Ciro Immobile (gol + asysta). Dobra postawa Włochów wynikała także z dyscypliny w środku pola. Szczególnie patrząc na Jorginho, który niewiele kontaktów z piłką kończył stratą (95% celności podań).

Świetny początek “Squadry Azzurra”

Pierwszy mecz Euro 2020 tym samym przeszedł już do historii. Podopieczni Roberto Manciniego stali się więc pierwszym liderem Grupy A. Teraz muszą czekać na sobotni mecz, w którym Szwajcaria zmierzy się z Walią. Tymczasem Turcy pokazali, że do europejskiej czołówki brakuje im jeszcze wiele.

Turcja – Włochy 0:3

Demiral 53’ sam., Immobile 66’, Insigne 79’