Kacper Kozłowski: Najmłodszy debiutant

Trąbiliśmy o tym jeszcze długo przed Euro. W pierwszym podejściu się nie udało, ale ziściło się w lepszych warunkach. Rywal? Praktycznie najlepszy z możliwych. W tej scenerii Kacper Kozłowski został najmłodszym piłkarzem w historii Mistrzostw Europy!

Tydzień temu, w niedzielę, ten tytuł zgarnął Jude Bellingham. Pomocnik Borussii Dortmund pobił rekord Jetro Willemsa sprzed dziewięciu lat. Holender podczas… polsko-ukraińskiego Euro został najmłodszym w historii zawodnikiem na europejskim czempionacie. Na Wembley do gry wszedł Bellingham, który jako jeden z trzech graczy z rocznika 2003 podczas turnieju, miał szansę na to miano. Co ważne wychowanek Birmingham City dopiero za dziewięć dni będzie pełnoletni, więc także dokonał tego jeszcze jako 17-latek. Jednak było jasne, że dopóki jest Polska na turnieju, nie może być pewny swego.

W Petersburgu Paulo Sousa nie zdecydował się na taką roszadę w środku pomocy. Teoretycznie słabszy rywal, a mimo tego Kacper Kozłowski pozostał na ławce. Teraz w Sewilli już nie było strachu. Jeszcze w maju Tomasz Hajto mówił, że “zadziałał polski farmazon” w kontekście powołania dla wychowanka Pogoni. Jeśli ktoś myślał, że “Koziołek” jedzie jedynie pooglądać turniej, to grubo się mylił. Już podczas meczów sparingowych z Rosją i Islandią okazało się, że będzie bardzo potrzebny reprezentacji Paulo Sousy.

👏👏👏 A new record holder! Kacper Kozlowski of Poland becomes the youngest player to ever play at a EURO!

He is 17 years and 246 days old, and replaces England's Jude Bellingham, who set the record last week.#EURO2020 #POL pic.twitter.com/unQEjouEpl

