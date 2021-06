Anglia vs Niemcy – podsumowanie spotkania

Z wielką niecierpliwością czekaliśmy na pierwszy wtorkowy mecz 1/8 finału Euro 2020. Anglia zmierzyła się na Wembley z Niemcami. Ostatecznie w regulaminowym czasie gry wygrali piłkarze Southgate’a, którzy triumfowali 2:0.

Zdecydowanie lepiej w ten pojedynek weszli podopieczni Joachima Loewa, którzy od początku próbowali narzuć tempo gry. Dość niespodziewanie reprezentacja Niemiec po kilkunastu minutach wycofała się z naporu i pozwoliła grać rywalom. Anglicy mieli jednak problem ze stworzeniem sobie dogodnej sytuacji.

Taką okazję w pierwszej połowie miał Timo Werner. Napastnik Chelsea otrzymał genialne podanie od klubowego kolegi – Kaia Havertza. Werner nie zdołał jednak pokonać Jordana Pickforda, który wyszedł górą z tego pojedynku. Gdy nadszedł doliczony czas gry i wszyscy oczekiwali przerwy, przed świetną szansą stanął Harry Kane. Napastnik Tottenhamu źle przyjął futbolówkę w polu karnym rywali. Wykorzystał to Hummels, który zaliczył kluczową interwencję, powstrzymując snajpera Anglików przed wykonaniem strzału.

Kluczowa zmiana

Już na początku drugiej połowy rywalizacji dobre uderzenie wykonał Kai Havertz, jednakże na posterunku ponownie był Jordan Pickford, który po raz kolejny uchronił swój zespół przed utratą bramki. Kluczowe w tym meczu okazały się zmiany, a dokładniej jedna, która miała miejsce w 69. minucie. Na murawie zameldował się Jack Grealish, zmieniając Sakę.

Chwilę po wejściu piłkarza Aston Villi, reprezentacja Anglii wyszła na prowadzenie. Podopieczni Garetha Southgate’a stworzyli bardzo składną akcję, którą skończył Sterling po świetnym podaniu Shawa. Niemcy stanęli przed genialną szansą, by wyrównać stan meczu. Błąd popełnił wspominany Sterling, który omyłkowo dograł do Havertza. Zawodnik Chelsea posłał bardzo dobre podanie do Mullera, który stanął sam na sam z Pickfordem. Piłkarz Bayernu ostatecznie wykonał niecelny strzał.

W 86. minucie meczu kwestia awansu została rozstrzygnięta. Jack Grealish posłał dobrą futbolówkę do Harry’ego Kane’a, który w końcu zaliczył trafienie na tym turnieju, ustalając wynik rywalizacji na 2:0.

Anglia vs Niemcy – statystyki

47 proc. Posiadanie piłki 53proc. 21 Strzały 11 8 Strzały celne 5 447 Liczba podań 528 84 proc. Celność podań 86 proc. 11 Faule 9 3 Żółte kartki 2 0 Czerwone kartki 0 2 Spalone 2 3 Rzuty rożne 3

Anglia 2-0 Niemcy

1:0 Sterling 75′

2:0 Kane 86′

