Flamengo – Fluminense 🇧🇷Typy, kursy (04.07.2021)

W ramach 9. kolejki brazylijskiej Serie A, pi艂karze Flamengo zmierz膮 si臋 na w艂asnym obiekcie z Fluminense. Wyra藕nym faworytem tej rywalizacji jest ekipa gospodarzy.

Flamengo – Fluminense zapowied藕 (niedziela, 21:00)

Pi艂karze Flamengo w przyzwoitym stylu rozpocz臋li sezon, notuj膮c cztery zwyci臋stwa oraz dwie pora偶ki w sze艣ciu spotkania. Aktualnie ekipa z Maracany jest na sz贸stym miejscu w tabeli, maj膮c strat臋 siedmiu punkt贸w do lidera. Trzeba jednak w tym miejscu zaznaczy膰, 偶e gracze Flamengo rozegrali o dwa mecze mniej od zespo艂u b臋d膮cego na pierwszej pozycji.

O dwa oczka mniej do tej pory zgromadzili zawodnicy Fluminense, kt贸rzy w pi臋ciu ostatnich pojedynkach zanotowali tylko jedno zwyci臋stwo, dok艂adaj膮c do tego dwa remisy i dwie pora偶ki. Gracze Fluminense s膮 na trzynastej pozycji, maj膮c jednak strat臋 zaledwie trzech punkt贸w do pi膮tego Atletico-MG.

Ostatni raz Flamengo rywalizowa艂o z Fluminense 23 maja 2021 roku. Mecz w ramach Campeonato Carioca zako艅czy艂 si臋 zwyci臋stwem Flamengo 3:1, kt贸re awansowa艂o dalej w tym turnieju.

Flamengo – Fluminense kursy bukmacher贸w

Faworytem meczu jest Flamengo. Kurs na zwyci臋stwo gospodarzy wynosi 1.75. Z kolei remis w tym spotkaniu oszacowano na kurs 3.45. Triumf go艣ci bukmacherzy ocenili na kurs 4.80.

Flamengo – Fluminense fakty meczowe

Flamengo wygra艂o trzy z pi臋ciu ostatnich mecz贸w

Fluminense zanotowa艂o jedno zwyci臋stwo w pi臋ciu ostatnich pojedynkach

W czterech z pi臋ciu ostatnich star膰, gracze Fluminense stracili minimum jednego gola

Flamengo – Fluminense typy

Obecnie nieco w lepszej formie jest ekipa Flamengo, kt贸ra b臋dzie dodatkowo pe艂ni膰 rol臋 gospodarzy. Zak艂adamy, 偶e gracze z Maracany zgarn膮 trzy punkty.

Flamengo – Fluminense | Typ: Flamengo wygra mecz 1.75 @ STS

Flamengo – Fluminense | Typ: Flamengo wygra mecz i powy偶ej 1.5 bramki 2.21 @ STS聽