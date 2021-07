🇱🇹 Suduva – Raków Częstochowa 🇵🇱 Typy, kursy (22.07.2021)

Drugi polski mecz w czwartkowych pucharach. Suduva – Rak贸w Cz臋stochowa to starcie, gdy nasza ekipa jest wyra藕nym faworytem. A to wszystko mimo wyjazdu. Wicemistrz Polski powinien ju偶 dzisiaj na Litwie zrobi膰 du偶y krok w kierunku awansu do III rundy.

Suduva – Rak贸w Cz臋stochowa zapowied藕 (czwartek, 19:00)

Cz臋stochowianie w miniony weekend zainaugurowali sezon. Pierwszy mecz o stawk臋 i drugie trofeum w 2021 roku. Tym razem ograli Legi臋 w Warszawie w ramach walki o Superpuchar. W meczu zabrak艂o im sekund, by wygra膰 po 90. minutach. Swego dopi臋li w rzutach karnych. To kolejny skalp na drodze ekipy Marka Papszuna. Przed nimi teraz europejskie puchary i najs艂abszy rywal spo艣r贸d tych, kt贸rych wylosowali Polacy. Jednak to chwilowe, bo Rak贸w Cz臋stochowa maj膮cy zamiar gra膰 dalej ju偶 powoli musi nastraja膰 si臋 na Rubina Kaza艅 w III rundzie.

Najpierw trzeba odprawi膰 Litwin贸w. Suduva pokona艂a w poprzedniej rundzie 艂otewsk膮 Valmier臋. 2:1 u siebie i 0:0 da艂o przepustk臋 do II rundy. Ekipa z Marijampola ubieg艂y sezon zako艅czy艂a w roli wicemistrza, nieznacznie ust臋puj膮c 呕algirisowi Wilno. Podobnie jest w obecnym sezonie A Lyga. Znowu dwa punkty straty do sto艂ecznego zespo艂u. W dodatku bolesnym ciosem by艂o odej艣cie Kongijczyka Kule Mbombo. Ten wygra艂 Rige FC, a przecie偶 w tym sezonie osiem razy trafia艂 do bramki rywali w lidze i by艂 czo艂owym strzelcem rozgrywek.

Suduva – Rak贸w Cz臋stochowa kursy bukmacher贸w

Totolotek oferuje nast臋puj膮ce kursy na to spotkanie:

Suduva wygra, kurs: 3,89

Rak贸w wygra, kurs: 1,77

Remis, kurs: 3,60

Suduva – Rak贸w Cz臋stochowa fakty meczowe

Litwini awansowali do II rundy po wyeliminowaniu 艂otewskiej Valmiery: 2:1 u siebie 0:0 na wyje藕dzie

Suduva jest w trakcie sezonu ligowego i zajmuje drugie miejsce, dwa punkty za 呕algirisem Wilno

Rak贸w to wicemistrz Polski

W ostatni weekend dru偶yna Marka Papszuna zdoby艂a drugie trofeum w tym roku – Superpuchar Polski

Suduva – Rak贸w Cz臋stochowa typy

Wiemy, 偶e to wyjazd, ale rywal znacznie ni偶ej notowany. Cz臋stochowianie powinni europejsk膮 przygod臋 rozpocz膮膰 od wygranej.

Typ: Rak贸w wygra @ 1,77 Totolotek