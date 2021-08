Lechia Gdańsk – Wisła Płock 🇵🇱 Typy, kursy (02.08.2021)

W meczu kończącym drugą kolejkę polskiej Ekstraklasy Lechia Gdańsk zmierzy się u siebie z Wisłą Płock. Obie drużyny poszukają dzisiaj pierwszego zwycięstwa w nowym sezonie. Której z ekip uda się zaprezentować z lepszej strony?

Lechia Gdańsk – Wisła Płock zapowiedź (poniedziałek, 18:00)

Lechia w swoim pierwszym meczu w nowym sezonie zremisowała na wyjeździe z Jagiellonią Białystok 1:1. Dla gdańszczan był to przyzwoity rezultat, ale dziś Lechia może nastawiać się już wyłącznie na zwycięstwo. Ich dzisiejszy rywal stoi bowiem na niższym poziomie sportowym, a za Lechią przemawia także atut własnego boiska.

Jeśli chodzi natomiast o Wisłę Płock, to w pierwszej kolejce mierzyli się z mistrzem kraju czyli Legią. Szansa na sprawienie niespodzianki i urwanie punktów faworytom była spora, gdyż Czesław Michniewicz wyraźnie odpuścił to starcie, koncentrując się na meczach w eliminacjach do Ligi Mistrzów. Wisła nie była jednak w stanie tego wykorzystać i wróciła z Warszawy z zerowym dorobkiem punktowym. Dziś zmierza się z Lechią, ale o punkty może być równie trudno co w pierwszej kolejce.

Lechia Gdańsk – Wisła Płock kursy bukmacherów

Faworytem bukmacherów jest Lechia Gdańsk. Na ich zwycięstwo kurs wynosi 2.23. Jeśli ktoś chciałby postawić na remis w starciu Lechia Gdańsk – Wisła Płock, to LV BET ma na to zdarzenie kurs 3.50. Zwycięstwo gości wyceniane jest po kursie 3.10.

Lechia Gdańsk – Wisła Płock fakty meczowe

Gospodarze są niepokonani od 3 meczów.

Na ostatnich 5 meczów Lechii z Wisłą w aż 4 to gracze z Gdańska strzelali pierwszą bramkę.

Na ostatnich 6 meczów gospodarzy w aż 5 fani oglądali mniej niż 2.5 goli.

Lechia Gdańsk – Wisła Płock nasze typy

Gracze Lechii w swoim pierwszym meczu zremisowali z Jagiellonią Białystok, a ich dzisiejsi rywale nie byli w stanie zdobyć punktu w Warszawie gdzie grali z Legią, która nie wyszła w swoim optymalnym zestawieniu. Nie można się więc dziwić, że bukmacherzy spodziewają się dzisiaj wygranej zawodników z Gdańska. Na papierze Lechia wydaje się być lepsza od Wisły z Płocka, a dodatkowo gospodarze będą mieli przewagę własnego boiska i dlatego można spodziewać się ich wygranej.

Lechia Gdańsk – Wisła Płock | Typ: Lechia Gdańsk @2.23 LV BET

Lechia Gdańsk – Wisła Płock | Typ: obie drużyny strzelą gola i powyżej 2.5 goli @2.17 LV BET