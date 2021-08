🇵🇱 Wisła Kraków – Napoli 🇮🇹 Typy, kursy (04.08.2021)

Dzisiejszego popo艂udnia bardzo ciekawe starcie w Krakowie, gdzie Wis艂a Krak贸w zagra z Napoli. Ekipa Bia艂ej Gwiazdy rozpocz臋艂a ju偶 co prawda zmagania ligowe, ale spotkanie z tak renomowan膮 mark膮 zawsze wzbudza wiele emocji. Jak zaprezentuje si臋 polska dru偶yna na tle tak mocnego rywala?

Wis艂a Krak贸w – Napoli zapowied藕 (艣roda, 18:00)

Wis艂a Krak贸w do艣膰 udanie rozpocz臋艂a sezon 2021/2022 w polskiej Ekstraklasie. Dwie pierwsze kolejki to cztery zdobyte punkty po imponuj膮cym zwyci臋stwie 3:0 z Zag艂臋biem Lubin oraz wyjazdowym remisie 1:1 z Termalic膮. Bia艂a Gwiazda wygl膮da naprawd臋 solidnie i na t臋 chwil臋 mo偶e stanowi膰 du偶e wyzwanie dla ka偶dej z ekstraklasowych dru偶yn.

Je艣li chodzi o Napoli, to 艣rodowy pojedynek b臋dzie dla nich kolejnym ze sparing贸w. Trzy poprzednie mecze kontrolne to same zwyci臋stwa i o ile pokonanie Anaunii czy Pro Vercelli nie stanowi nic niecodziennego, tak wygrana z Bayernem Monachium jest ju偶 powodem do optymizmu. Napoli b臋dzie pr贸bowa艂o nowych rozwi膮za艅 taktycznych pod batut膮 nowego mened偶era Luciano Spalettiego.

Wis艂a Krak贸w – Napoli kursy bukmacherskie

W LV BET kursy na to spotkanie prezentuj膮 si臋 nast臋puj膮co:

zwyci臋stwo Wis艂y Krak贸w, kurs: 7.25

remis, kurs: 5.30

zwyci臋stwo Napoli, kurs: 1.28

Wis艂a Krak贸w – Napoli nasze typy

Spodziewamy si臋 otwartego pojedynku i dobrego widowiska dla kibic贸w. Typujemy over bramkowy.

Wis艂a Krak贸w 鈥 Napoli | Typ: Powy偶ej 2,5 gola @1.45 LV BET

Wis艂a Krak贸w 鈥 Napoli | Typ: Obie dru偶yny strzel膮 gola @1.77 LV BET