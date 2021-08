Górnik Łęczna – Warta Poznań 🇵🇱 Typy, kursy (06.08.2021)

Pierwszym spotkaniem trzeciej kolejki Ekstraklasy b臋dzie starcie beniaminka z 艁臋cznej z Wart膮 Pozna艅, czyli rewelacj膮 poprzedniego sezonu.

G贸rnik 艁臋czna – Warta Pozna艅 zapowied藕 (pi膮tek, 18:00)

Zawodnicy G贸rnika w tym sezonie p贸ki co prezentuj膮 si臋 艣rednio. Nie jest to wi臋ksze zaskoczenie, bo gospodarze s膮 g艂贸wnymi kandydatami do spadku, ale na pewno beniaminek nie pokaza艂 jeszcze pe艂ni formy. Gracze z 艁臋cznej zdobyli jeden punkt w dw贸ch meczach, a sama ich postawa w tych spotkaniach nie by艂a dobra. Mimo wszystko dzisiaj gospodarze zn贸w zagraj膮 u siebie i na pewno kibice maj膮 prawo wierzy膰, 偶e ich ulubie艅cy postaraj膮 si臋 o zdobycie chocia偶by punktu.

Dla graczy Warty Pozna艅 ten pocz膮tek sezonu te偶 nie nale偶y do naj艂atwiejszych. Rewelacja zesz艂orocznych rozgrywek nie wygra艂a jeszcze 偶adnego spotkania, ale r贸wnie偶 pozostaje wci膮偶 niepokonana. Dzisiaj gracze z Poznania s膮 faworytami do zwyci臋stwa, a brak zwyci臋stwa b臋dzie dla fan贸w Warty rozczarowaniem. Mimo wszystko w pi艂ce no偶nej wszystko jest mo偶liwe i go艣cie nie mog膮 by膰 niczego pewnym.

G贸rnik 艁臋czna – Warta Pozna艅 kursy bukmacher贸w

Faworytem bukmacher贸w jest Warta Pozna艅. Na ich zwyci臋stwo kurs wynosi 2.30. Je艣li kto艣 chcia艂by postawi膰 na remis w starciu G贸rnik 艁臋czna – Warta Pozna艅, to BETFAN ma na to zdarzenie kurs 3.30. Zwyci臋stwo gospodarzy wyceniane jest po kursie 3.45.

G贸rnik 艁臋czna – Warta Pozna艅 fakty meczowe

– Go艣cie nie przegrali od 3 mecz贸w.

– Na ostatnich 9 spotka艅 Warty w a偶 8 strzelali oni piersz膮 bramk臋.

– G贸rnik nie przegra艂 偶adnego ze swoich ostatnich trzech mecz贸w przeciwko Warcie.

G贸rnik 艁臋czna – Warta Pozna艅 nasze typy

Zawodnicy z Poznania zremisowali swoje dwa pierwsze mecze i mo偶na spodziewa膰 si臋, 偶e dzisiaj dojdzie do kolejnego wyr贸wnanego spotkania z udzia艂em graczy Warty. Gospodarze na w艂asnym obiekcie zapewne b臋d膮 chcieli wygra膰, ale b臋dzie to trudne zadanie.

