Oficjalnie: Leo Messi podpisał kontrakt z PSG!

Anglicy mogą napisać “deal done”, Hiszpanie “fichado”, a my… nadal jesteśmy w szoku. Leo Messi jeszcze kilka dni temu temu zakończył swoją przygodę z Barceloną. Teraz już trafia w nowe miejsce. Zgodnie z ostatnimi doniesieniami, podpisał kontrakt z PSG!

We wtorek francuski dziennikarz Mohamed Bouhafsi poinformował o kontrakcie 2+1, czyli do końca sezonu 2022/2023, z opcją przedłużenia o kolejny rok. Jego informacje potwierdzali dziennikarze z Hiszpanii, Włoch, a także najlepsi newsmeni z Argentyny. L’Equipe z kolei donosiło o pensji na poziomie 40 milionów euro. To o pięć milionów więcej niż dzisiaj zgarnia Neymar.

Teraz jednak spekulacje ucięte. Sprawę oficjalnie zatwierdził klub. Wiele wskazuje na to, że sprawdzą się także słowa hiszpańskiego żurnalisty Jose Alvareza. Ten ostatni powiedział, że PSG “zarezerwowało” sobie wieżę Eiffla na wtorek 10 sierpnia. To właśnie na niej ma odbyć się iluminacja z prezentacją nowego zawodnika. Stołeczny klub już robił tak przy okazji transferu Neymara.