Pogoń Szczecin – Piast Gliwice 🇵🇱 Typy, kursy (08.08.2021)

Pora na niedzielny pojedynek Pogoni Szczecin z Piastem Gliwice. Obie drużyny rozpoczęły ten sezon w niezłym stylu, co tylko zwiększa atrakcyjność ich dzisiejszego pojedynku. Która z drużyn pokusi się o wygraną?

Pogoń Szczecin – Piast Gliwice zapowiedź (niedziela, 15:00)

Piłkarze ze Szczecina wygrali na otwarcie sezonu z Górnikiem Zabrze. Ekipa ze Śląska nie potrafiła zagrozić Portowcom, mecz ten zakończył się wynikiem 2:0 na korzyść Pogoni. W drugiej kolejce zespół podzielił się punktami z Wartą Poznań. Drużyna ze Szczecina nie potrafiła do końca wykorzystać gry w przewadze. Co więcej, zespół w końcówce meczu stracił gola, przez co ostatecznie spotkanie zakończyło się wynikiem 1:1. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że w 4 z 5 poprzednich spotkań pomiędzy Pogoniom i Piastem padały maksimum 2 gole.

W swoim pierwszym w tym sezonie meczu Piast Gliwice mierzył się z Rakowem Częstochowa. Spotkanie między tymi ekipami było bardzo wyrównane i zakończyło się ostatecznie wynikiem 3:2 na korzyść drużyny z Częstochowy. Goście mogą czuć spore rozczarowanie, spudłowany rzut karny zupełnie zmienił przebieg tego starcia. W drugim meczu goście powrócili na właściwe tory pokonując Stal Mielec wynikiem 2:0. Ostatni pojedynek Pogoni z Piastem zakończył się remisem 0:0.

Pogoń Szczecin – Piast Gliwice kursy bukmacherów

Kursy na ten mecz u bukmachera BETFAN prezentują się następująco:

wygrana Pogoni: 2.27

remis: 3.20

zwycięstwo Piasta: 3.30

Pogoń Szczecin – Piast Gliwice fakty meczowe

W 4 z 5 poprzednich meczach między tymi zespołami padały maksimum 2 gole.

Ostatni mecz tych drużyn zakończył się wynikiem 0:0.

Pogoń po dwóch kolejkach pozostaje cały czas bez porażki.

Pogoń Szczecin – Piast Gliwice nasze typy

Gdyby piłkarze Piasta nie zmarnowali swoich szans w starciu z Rakowem, to równie dobrze mogliby mieć teraz tyle samo punktów co ich rywale ze Szczecina. Wydaje się, że będzie to naprawdę wyrównany pojedynek, z tego też powodu stawiamy dzisiaj na remis oraz under 2.5 gole.

Pogoń Szczecin – Piast Gliwice |typ: X @3.20 BETFAN

Pogoń Szczecin – Piast Gliwice |typ: under 2.5 gole @1.71 BETFAN