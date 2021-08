Ile może zarobić Legia za wyeliminowanie Dinama?

Legia Warszawa staje przed szansą na awans do IV rundy eliminacji do Ligi Mistrzów. Stawka sportowa jest bardzo wysoka. Finansowa wydaje się być jeszcze wyższa. W końcu już samo przejście Dinama Zagrzeb zagwarantuje warszawianom kwotę niemal 40 milionów złotych!

Awans w dzisiejszym meczu to szansa o bezpośrednie wejście do LM. Jednocześnie z tyłu głowy będzie pewny udział w fazie grupowej Ligi Europy. Do niej mogą się dostać legioniści także, gdy odpadną teraz z Dinamem. Wyliczenia w tej kwestii nie dają wątpliwości. Zdecydowanie lepiej wygrać III rundę z Dinamem i przegrać fazę play-off, niż odpaść z Chorwatami i pokonać kogoś z duetu Ferencvaros/Slavia w LE.

Przejście Dinama to już ogromne pieniądze. Za awans do fazy play-off eliminacji Ligi Mistrzów UEFA wypłaca 5 milionów euro! Takich pieniędzy, ani nawet mniejszych, nie ma za analogiczne rundy w LE czy LKE. To już kwota robiąca spore wrażenie. Ewentualne niepowodzenie w play-offach, oznacza “spadek” do Ligi Europy. Za wejście do fazy grupowej każdemu klubowi przysługuje ponad 3,5 miliona euro!

Dzisiejszy mecz jest warty zatem grubo ponad 8,5 miliona euro. Licząc po dzisiejszym kursie NBP – 4,58 – mówimy o kwocie zamykającej się na 39 milionach złotych. To jednak nie koniec potencjalnych zarobków.

Liga Mistrzów za 70 milionów

Gdyby udało się wyeliminować Dinamo, a później Zvezdę lub Sheriff Tiraspol, Legia zarobiłaby dodatkowe 15,64 milionów euro! Przeliczając na złotówki to kwota ponad 70 milionów złotych. A przecież w fazie grupowej – bez względu, gdzie trafią – czekają kolejne pieniądze do podniesienia z boiska. Zwycięstwa i remisy to kolejne setki tysięcy euro.

To tylko warstwa sportowa. Doliczając potencjalne zarobki ze sprzedaży biletów i całego tzw. dnia meczowego oraz marketing pool, można naprawdę się solidnie obłowić.