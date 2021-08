🇩🇰 Midtjylland – PSV 🇳🇱 Typy, kursy (10.08.2021)

Jednym z dzisiejszych spotka艅 rewan偶owych III rundy eliminacji do Ligi Mistrz贸w b臋dzie potyczka Midtjylland z PSV. Losy tego dwumeczu s膮 raczej przes膮dzone, gdy偶 ekipa z Eindhoven rozprawi艂a si臋 przed tygodniem z rywalem wygrywaj膮c a偶 3:0. Czy dzisiaj czekaj膮 nas jeszcze jakiekolwiek emocje?

Midtjylland – PSV zapowied藕 (wtorek, 20:00)

Dla gospodarzy dzisiejsza konfrontacja b臋dzie t膮, w kt贸rej nie maj膮 oni zupe艂nie nic do stracenia. Sroga pora偶ka w pierwszej potyczce stawia ich w bardzo trudnej sytuacji i r贸wnie trudno jest wyobrazi膰 sobie, by mogli oni odwr贸ci膰 losy tego dwumeczu. Midtjylland nie藕le rozpocz臋艂o obecny sezon ligowy i po czterech kolejkach jest wiceliderem Superligi z dorobkiem dziewi臋ciu punkt贸w. Dzisiaj czeka na nich jeszcze trudniejsze zadanie.

PSV nie rozpocz臋艂o jeszcze zmaga艅 ligowych i mo偶e w pe艂ni koncentrowa膰 si臋 na eliminacjach do Ligi Mistrz贸w. W poprzedniej rundzie ekipa z Holandii zaskakuj膮co 艂atwo poradzi艂a sobie z Galatasaray dwukrotnie wygrywaj膮c – 5:1 i 2:1. W ubieg艂y weekend PSV rozegra艂o tak偶e mecz o Superpuchar Holandii mierz膮c swoje si艂y z Ajaxem. Wynik? 3:0 dla dru偶yny z miasta Philipsa. To pokazuje, 偶e s膮 oni w naprawd臋 dobrej formie i dzi艣 raczej nikt nie przewiduje, by mieli utraci膰 zaliczk臋 z pierwszego spotkania.

Midtjylland – PSV kursy bukmacherskie

W BETFAN kursy na ten mecz prezentuj膮 si臋 nast臋puj膮co:

zwyci臋stwo Midtjylland, kurs: 3.60

remis, kurs: 3.85

zwyci臋stwo PSV, kurs: 1.94

Midtjylland – PSV fakty meczowe

PSV 5 zwyci臋stw z rz臋du i 14 mecz贸w bez pora偶ki

Powy偶ej 2,5 gola w 4/5 ostatnich mecz贸w PSV

PSV zdobywa艂o pierwsz膮 bramk臋 w meczu i prowadzi艂o do przerwy w ka偶dym z ostatnich 5 spotka艅

Midtjylland – PSV nasze typy

W tym meczu wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazuj膮, 偶e to PSV wyjdzie z niego zwyci臋sko. S膮 oni na starcie rozgrywek w kapitalnej dyspozycji i mog膮 powoli szykowa膰 si臋 na decyduj膮c膮 rund臋 eliminacji do Ligi Mistrz贸w.

Midtjylland – PSV | Typ: PSV wygra @1.94 BETFAN

Midtjylland – PSV | Typ: Powy偶ej 2,5 gola @1.56 BETFAN