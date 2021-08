Pogoń Szczecin – Stal Mielec 🇵🇱 Typy, kursy (21.08)

Jak mo偶na zapowied藕 mecz medalisty z poprzedniego sezonu, kt贸ry podejmuje u siebie beniaminka, kt贸ry jest聽 jednym z g艂贸wnych kandydat贸w do spadku? Sobotnie spotkanie Pogoni Szczecin ze Stal膮 Mielec ma jednego faworyta i jest nim gospodarz.

Pogo艅 Szczecin 鈥 Stal Mielec zapowied藕 (sobota, 15:00)

O dziwo Portowcy radzili sobie o wiele lepiej w obecnych rozgrywkach Ekstraklasy, kiedy czuli w nogach jeszcze eliminacje do Ligi Konferencji Europy. Po odpadni臋ciu z tych rozgrywek zanotowali odpowiednio remis, wygran膮 oraz pora偶k臋. Nie przeszkodzi艂o im to jednak w zaj臋ciu 4. miejsca w tabeli z 3-punktow膮 strat膮 do lidera rozgrywek.

Stal Mielec w przeciwie艅stwie do szczecinian jest na fali wznosz膮cej, bowiem po s艂abym pocz膮tku sezonu (remis i dwie pora偶ki) uda艂o im si臋 w ko艅cu zanotowa膰 pierwsze zwyci臋stwo w tym sezonie (2:1 z Wis艂膮 Krak贸w). Jednak czy to wystarczy na dzisiejszego rywala?

Pogo艅 Szczecin 鈥 Stal Mielec kursy bukmacher贸w

Kursy na ten mecz u bukmachera BETFAN prezentuj膮 si臋 nast臋puj膮co:

wygrana Pogoni: 1.55

remis: 4.05

zwyci臋stwo Stali Mielec: 6.0

Pogo艅 Szczecin 鈥 Stal Mielec fakty meczowe

W 偶adnym z trzech spotka艅 pomi臋dzy dwoma ekipami ani razu nie pad艂 remis.

Dla obu dru偶yn b臋dzie to pierwszy w tym sezonie mecz o stawk臋.

W 偶adnym spotkaniu o stawk臋 Pogoni w tym sezonie nie pad艂o wi臋cej ni偶 2.5 gola.

Pogo艅 Szczecin – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Zag艂臋bie Lubin – Pogo艅 Szczecin 2:0

Pogo艅 Szczecin – Piast Gliwice 1:0

Warta Pozna艅 – Pogo艅 Szczecin 1:1

Osijek – Pogo艅 Szczecin 1:0

Pogo艅 Szczecin – G贸rnik Zabrze 2:0

聽

Stal Mielec – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Stal Mielec – Wis艂a Krak贸w 2:1

G贸rnik Zabrze – Stal Mielec 1:0

Stal Mielec – Piast Gliwice 0:2

Bruk-Bet Termalica Nieciecza – Stal Mielec 1:1

Stal Mielec – W贸lczanka W贸lka Pe艂ki艅ska 4:1

Pogo艅 Szczecin 鈥 Stal Mielec nasze typy

Zwyci臋stwo jest obowi膮zkiem gospodarzy i wszystko wskazuje na to, 偶e go wype艂ni膮. W obecnym sezonie na 9 spotka艅 obu ekip tylko raz pad艂o wi臋cej ni偶 2.5 gola. Spodziewamy si臋, 偶e dzi艣 ta granica nie zostanie przekroczona.

Pogo艅 Szczecin 鈥 Stal Mielec |typ: Pogo艅 Szczecin @1.55 BETFAN

Pogo艅 Szczecin 鈥 Stal Mielec |typ: under 2.5 gole @1.87 BETFAN