Cracovia – Jagiellonia Białystok 🇵🇱 Typy, kursy (21.08)

Michał Probierz nie ma ostatniej dobrej prasy, bo trudno, żeby ją miał. Posiadając taką władzę w tak zasłużonym klubie jak Cracovia, zajmuje ostatnie miejsce w ligowej tabeli z dorobkiem zaledwie jednego punktu. Czy zdoła się odkuć na swoim byłym klubie?

Cracovia – Jagiellonia Białystok zapowiedź (sobota, 17:30)

Trzy porażki z rzędu to jest coś czego nie dokonała żadna drużyna w tym sezonie Ekstraklasy. Michał Probierz zdaje się chce udowodnić, że nieprzyjęcie jego dymisji, którą złożył jakiś czas temu, było błędem i chyba doprowadza wszystkimi siłami do tego, żeby w końcu go zwolniono. Może Jagiellonia Białystok po starej znajomości umożliwi polskiemu szkoleniowcowi pójście na zasłużony odpoczynek?

Goście sobotniego spotkania są na przeciwnym biegunie, ponieważ po 4 kolejkach zajmują 3. miejsce z dorobkiem 7 punktów, tracąc zaledwie 3 “oczka” do lidera rozgrywek. Jedna rzecz łączy ich z gospodarzami: ostatni mecz przegrali (z Górnikiem 1:3).

Cracovia – Jagiellonia Białystok kursy bukmacherów

Kursy na ten mecz u bukmachera BETFAN prezentują się następująco:

wygrana Cracovii: 2.19

remis: 3.20

zwycięstwo Jagiellonii: 3.50

Cracovia – Jagiellonia Białystok fakty meczowe

W żadnym z dziesięciu ostatnich spotkań pomiędzy dwoma ekipami ani razu nie padł remis.

Cracovia od dwóch spotkań nie może strzelić gola.

W trzech ostatnich spotkaniach pomiędzy dwoma ekipami padło więcej niż 2.5 gola.

Cracovia – Jagiellonia Białystok nasze typy

Liczymy na to, że gospodarze wezmą się w garść i strzelą co najmniej jednego gola, a goście nie pozostaną dłużni również będą odpowiadać trafieniami. Dlatego nasze typy to Obie drużyny strzelą gola i padnie więcej niż 2.5 gola.

Cracovia – Jagiellonia Białystok |typ: więcej niż 2.5 gola @2.17 BETFAN

Cracovia – Jagiellonia Białystok |typ: obie drużyny strzelą gola @1.89 BETFAN