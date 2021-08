Dinamo Zagrzeb – Sheriff Tiraspol 🇭🇷 🇲🇩 Typy, kursy (25.05.2021)

Dinamo Zagrzeb stoi dzisiaj przed szalenie trudnym wyzwaniem. Czy piłkarze z Chorwacji są w stanie odwrócić losy rywalizacji z Sheriffem Tiraspol?

Dinamo Zagrzeb – Sheriff Tiraspol zapowiedź (środa, 21:00)

Co tu dużo mówić, mistrzowie Chorwacji zawiedli w pierwszym meczu po całości. Drużyna nie była w stanie w jakimkolwiek stopniu nawiązać walki z Sheriffem, przez co ostatecznie przegrała wynikiem 0:3. W obliczu takiego rezultatu, dzisiejszy atut własnego boiska niestety nie za wiele polepsza jej sytuację. W miniony weekend Dinamo mierzyło się w derbach Zagrzebia z Lokomotivem. Gospodarze wygrali ten mecz wynikiem 1:0.

Już po pokonaniu przez Sheriff Crveny Zvezdy, można było pomyśleć, że jest to drużyna zdolna do sprawienia niespodzianki. Teza ta znalazła naturalnie potwierdzenie w pierwszym starciu z Dinamem, w którym zespół gości grał po prostu perfekcyjnie. Piłkarze z Mołdawii są w naprawdę komfortowej sytuacji, mogą przegrać dzisiejszy mecz wynikiem 0:2, a i tak awansują do Champions League.

Dinamo Zagrzeb – Sheriff Tiraspol nasze typy

Gospodarze nie mają w tym momencie już nic do stracenia, dlatego też wydaje nam się, że rozsądnym typem na ten mecz jest BTTS. Dinamo od pierwszych minut powinno rzucić się na swoich rywali, a to powinno z kolei otworzyć gościom możliwości do kontrataku. Do tego typujemy, że w całym meczu padną minimum trzy gole.

Dinamo Zagrzeb – Sheriff Tiraspol |typ: BTTS @1.95 Noblebet

Dinamo Zagrzeb – Sheriff Tiraspol |typ: over 2.5 gole @1.70 Noblebet

Dinamo Zagrzeb – Sheriff Tiraspol kursy bukmacherów

Kursy na ten mecz u bukmachera Noblebet prezentują się następująco:

wygrana Dinamo: 1.40

remis: 5.05

zwycięstwo Sheriffa: 8.00

Dinamo Zagrzeb – Sheriff Tiraspol fakty meczowe

Pierwsze starcie między tymi zespołami zakończyło się wygraną Sheriffa wynikiem 3:0.

Dinamo wygrało w miniony weekend w derbach Zagrzebia.

W czterech z pięciu poprzednich meczach Sheriffa padały minimum trzy gole.

Dinamo Zagrzeb pięć ostatnich spotkań

Dinamo Zagrzeb – Lokomotiv Zagrzeb 1:0

Sheriff Tiraspol – Dinamo Zagrzeb 3:0

Dinamo Zagrzeb – Gorica 1:0

Legia Warszawa – Dinamo Zagrzeb 0:1

Dinamo Zagrzeb – Legia Warszawa 1:1

Sheriff Tiraspol pięć ostatnich spotkań

Sheriff Tiraspol – Dinamo Zagrzeb 3:0

Sheriff Tiraspol – Crvena Zvezda 1:0

Sheriff Tiraspol – Dinamo Auto 7:1

Crvena Zvezda – Sheriff Tiraspol 1:1

Floresti – Sheriff Tiraspol 1:3