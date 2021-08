🇵🇱 Legia Warszawa – Slavia Praga 🇨🇿 Typy, kursy (26.08.2021)

Po szalonym meczu w Pradze Legia podejmie w 艣rodowy wiecz贸r dru偶yn臋 Slavii Praga w meczu, kt贸rego stawk膮 b臋dzie awans do Ligi Europy. Mistrz Polski nie jest faworytem, ale po pierwszym spotkaniu kibice mog膮 mie膰 powody do optymizmu.聽

Legia Warszawa – Slavia Praga zapowied藕 (czwartek, 21:00)

W Pradze podopieczni Czes艂awa Michniewicza skazywani byli na pora偶k臋. Cho膰 ustawienie i podej艣cie do pressingu wygl膮da艂o 艂udz膮co podobnie do spotkania z Dinamem Zagrzeb, to jednak efekty by艂y nieco inne. B艂yskawiczna wymiana cios贸w w pierwszej po艂owie i nieco spokojniejsza druga cz臋艣膰 spotkania. Finalnie sko艅czy艂o si臋 2:2 i cho膰 Legia zaprezentowa艂a si臋 w tym spotkaniu nie藕le, to w Warszawie musi by膰 czujna. Scenariusz z dwumeczu z Dinamem nie ma prawa si臋 powt贸rzy膰.

Legia ponownie pauzowa艂a w Ekstraklasie, kt贸rej zale偶y by Polska mia艂a w tym sezonie swoich reprezentant贸w w europejskich pucharach. W tym czasie Slavia ogra艂a a偶 4:0 Banik Ostrava i da艂a pokaz si艂y. Mistrz Polski oszcz臋dza si艂y, a Czesi robi膮 wszystko, by pozosta膰 w rytmie meczowym. Czyja taktyka oka偶e si臋 lepsza?

Legia Warszawa – Slavia Praga nasze typy

Pomimo 偶e mecz rozgrywany jest w Warszawie, bukmacherzy nadal upatruj膮 faworyta spotkania w Slavii i spogl膮daj膮c w statystyki maj膮 ku temu podstawy. Legia udowodni艂a jednak w pierwszym meczu, 偶e podchodzi do rywalizacji ze Slavi膮 bez kompleks贸w i zrobi膮 wszystko, by osi膮gn膮膰 korzystny rezultat.

Legia Warszawa – Slavia Praga | Typ: Obie dru偶yny strzel膮 gola 1.65 @ BETFAN

Legia Warszawa – Slavia Praga | Typ: Powy偶ej 2.5 gola 1.77 @ BETFAN

Legia Warszawa – Slavia Praga kursy bukmacher贸w

Kursy na ten mecz u bukmachera BETFAN prezentuj膮 si臋 nast臋puj膮co:

wygrana Legii: 3.25

remis: 3.55

wygrana Slavii: 2.09

Legia Warszawa – Slavia Praga fakty meczowe

Legia rozegra艂a w tym sezonie tylko trzy mecze ligowe, Slavia o jeden wi臋cej

W tym sezonie Slavia przegra艂a tylko raz

W ka偶dym z dw贸ch ostatnich mecz贸w Slavii pad艂y cztery gole

Legia Warszawa – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Slavia Praga – Legia Warszawa 2:2

Warta Pozna艅 – Legia Warszawa 0:2

Legia Warszawa – Dinamo Zagrzeb 0:1

Dinamo Zagrzeb – Legia Warszawa 1:1

Radomiak Radom – Legia Warszawa 3:1

Slavia Praga – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Slavia Praga – Banik Ostrava 4:0

Slavia Praga – Legia Warszawa 2:2

Mlada Boles艂aw 鈥 Slavia Praga 0:2

Slavia Praga 鈥 Ferencvaros 1:0

Slavia Praga – Ferencvaros 0:2