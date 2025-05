Wielki powrót do Widzewa coraz bliżej

Widzew przebył długą drogę, bo jeszcze w sezonie 2017/18 występował w III lidze, ale już trzeci rok z rzędu gra w PKO BP Ekstraklasie. W Łodzi marzą jednak o wyższych lokatach i czasach zbliżonych do lat. 90, gdzie trafili do grupy Ligi Mistrzów. Teraz Robert Dobrzycki i spółka zakasują rękawy, aby uczynić to rzeczywistością. Możliwe, że ich „statement signing” nadchodzi wielkimi krokami.

Widzew wróci na szczyt? Najpierw prawdopodobnie wróci wychowanek

Nie ustają kolejne plotki dotyczące Widzewa i jego najbliższych miesięcy. Wiosną klub rozpoczął zmiany od zatrudnienia Żeljko Sopicia w miejsce coraz bardziej krytykowanego i skłóconego Daniela Myśliwca. Po przejęciu większościowego pakietu akcji klubu przez Roberta Dobrzyckiego z firmy Panattoni, a także objęciu fotela dyrektora sportowego przez Mindaugasa Nikoliciusa, powoli zaczyna tworzyć się projekt, którego docelowym punktem będzie ponowna walka o tytuły na krajowym podwórku. Dobrzycki zapowiadał mocne transfery i jeden taki się szykuje.

Jak to mówią jednak – nie od razu Kraków zbudowano, w związku z czym trzeba powoli zaplanować każdy ruch i działać z głową. Według medialnych doniesień litewski dyrektor ma otrzymać do dyspozycji na lato cztery miliony euro – trudno jednak przewidywać, czy ta kwota znajdzie odzwierciedlenie, bowiem możliwe, że takie rzeczy w tej chwili wie tylko sam Dobrzycki. Coraz głośniej jednak słychać informacje, jakoby wielkim ruchem łodzian w letnim oknie A.D 2025 był powrót „na stare śmieci” Mariusza Stępińskiego.

Stępiński wybił się właśnie w Widzewie w sezonie 2012/13, strzelając pięć goli w Ekstraklasie. Grał wtedy razem z takimi piłkarzami jak Bartłomiej Pawłowski, który po latach wrócił do klubu czy też Łukasz Broź, Maciej Mielcarz i Marcin Kaczmarek. Wszystko to pod wodzą trenera Radosława Mroczkowskiego. Stępiński miał wtedy zaledwie 17 lat i szybko wyjechał z kraju.

Stępiński niechciany na Cyprze

Czterokrotny reprezentant Polski od kilku lat przebywa na Cyprze. Jesienią mierzył się z Legią Warszawa w Lidze Konferencji w barwach Omonii Nikozja i głośno wyraził sprzeciw wobec odprawy swoich kibiców, która sugerowała niezgodne z polską historią radzieckie wyzwolenie Warszawy. Od tamtej pory miewał on problemy ze zdobywaniem minut, które wydawały się pokłosiem rozmowy dla „TVP Sport”. Jedna ze stron fanowskich wydała nawet oświadczenie „pouczające”. Rzecznik klubu dodał informacje, że wobec Polaka klub wyciągnie konsekwencje.

Sytuacja wróciła jednak do normy i po czterech meczach z rzędu na ławce Polak zaczął grać. Zdobył nawet kilka bramek, choć sporo wchodził z ławki. Biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki – trafił do siatki w tym sezonie 16 razy. Wygląda jednak na to, że jest chęć powrotu do Łodzi, z której to w 2013 ruszył w świat (wtedy konkretnie do 1. FC Norymbergi). Według informacji „Łódzkiego Sportu” sprawa zbliża się do pozytywnego końca rozmów i to mimo faktu, że Omonia ma jeszcze roczną umowę z Polakiem.

Widzew aktualnie zajmuje w PKO BP Ekstraklasie 12. lokatę, ale ma jeden mecz rozegrany mniej. Wszystko bowiem z powodu finału Pucharu Polski – zaległości w przeciągu kolejnego tygodnia łodzianie nadrobią starciem z Legią, która zwyciężyła 2 maja na PGE Narodowym z Pogonią Szczecin wynikiem 4:3.

Fot. PressFocus