Konferencja Paulo Sousy: Plaga kontuzji, zmiany w powołaniach, Gikiewicz poza radarem

Za nami pierwsza konferencja prasowa Paulo Sousy przy okazji wrześniowego zgrupowania reprezentacji Polski. Portugalczyk odniósł się na niej między innymi do licznych kontuzji, które przytrafiły się ostatnio naszym reprezentantom, do tego kto ich zastąpi czy do sytuacji Rafała Gikiewicza i możliwości jego gry w reprezentacji Polski.

Mocno odchudzona pomoc

Już na samym początku konferencji selekcjoner odniósł się do problemów z kontuzjami naszych piłkarzy. W ostatnim czasie z marzeniami o wyjeździe na zgrupowanie pożegnali się Mateusz Klich, Kacper Kozłowski i Sebastian Szymański. Pod sporym znakiem zapytania stoi także występ Piotra Zielińskiego, który powołanie otrzymał, ale nie wystąpi w meczach z Albanią i San Marino. Sztab medyczny będzie się starał przygotować go na starcie z reprezentacją Anglii.

#konferencjaLIVE

🔴🎙 Paulo Sousa: Nie możemy skorzystać teraz z Mateusza Klicha, Kacper Kozłowski ma problem z mięśniem, kontuzjowany jest Szymański. Krzysztof Piątek jeszcze nie jest gotowy do gry, zabraknie też Dawida Kownackiego. — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) August 30, 2021

Przypomnijmy, że w miejsce kontuzjowanych piłkarzy dowołani zostali środkowy obrońca Red Bull Salzburg – Kamil Piątkowski oraz młody zawodnik Lecha Poznań – Jakub Kamiński.

Selekcjoner odniósł się także do potencjalnego występu piłkarza Romy Nicoli Zalewskiego:

#konferencjaLIVE

🔴🎙 Paulo Sousa: Myślimy o Zalewskim i o jego grze na lewym skrzydle. Ma bardzo dużo walorów do gry w drużynie narodowej. Myślę o nowym pokoleniu zawodników, którzy w przyszłości jeszcze bardziej wzmocnią tę reprezentację. — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) August 30, 2021

Być może, w obliczu tak osłabionej pomocy oraz formacji ofensywnej Zalewski doczeka się szansy na debiut już w meczu z Albanią lub San Marino.

Gikiewicz bez szans na powołanie

Paulo Sousa odniósł się także do obsady naszej bramki. Zapewnił, że Wojciech Szczęsny jest dla niego wyborem numer jeden. Dodatkowo przyznał, że rozmawiał z Łukaszem Fabiańskim na temat zakończenia przez polskiego bramkarza kariery reprezentacyjnej, lecz nie miał w planach przekonywać go do zmiany decyzji.

Jak się okazuje na powołanie nie może w najbliższym czasie liczyć także Rafał Gikiewicz. Paulo Sousa zdradził bowiem, że bramkarz Augsburga nie znajduje się na radarze sztabu reprezentacji Polski.