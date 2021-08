🇸🇮 Słowenia – Słowacja 🇸🇰 Typy, kursy (01.09.2021)

W 艣rodowy wiecz贸r, na stadionie w Lubljanie S艂owenia podejmie przed w艂asn膮 publiczno艣ci膮 reprezentacj臋 S艂owacji. Go艣cie zdecydowanie lepiej rozpocz臋li eliminacje do mistrzostw 艣wiata i S艂owenia musi zawalczy膰 o dobry wynik, by nadal pozosta膰 w grze o wyjazd do Kataru.聽

S艂owenia s艂abo rozpocz臋艂a eliminacje do mistrzostw 艣wiata i po trzech kolejkach zajmuj膮 dopiero pi膮te miejsce w grupie H, ust臋puj膮c mi臋dzy innymi Cyprowi. Do tej pory zwyci臋偶yli tylko raz. W meczu otwarcia eliminacji sensacyjnie pokonali Chorwacj臋 1:0. Od tamtej pory przytrafi艂y im si臋 pora偶ki z Rosj膮 i Cyprem. Co za tym idzie sytuacja S艂owe艅c贸w w grupie jest daleka od idea艂u i aby nie zmniejszy膰 swoich szans na awans do minimum potrzebuj膮 postawi膰 S艂owacji twarde warunki.

S艂owacy maj膮 w nogach rozegrane niedawno Euro 2020, gdzie pomimo zwyci臋stwa nad Polsk膮 nie uda艂o im si臋 wyj艣膰 z grupy. Nasi po艂udniowi s膮siedzi s膮 jednak jedyn膮 niepokonan膮 dru偶yn膮 w grupie H eliminacji do mistrzostw 艣wiata. Trudno powiedzie膰 czy to pow贸d do domu, zwa偶ywszy na to, 偶e maj膮 na koncie dwa remisy: z Malt膮 i Cyprem. Wygra膰 uda艂o si臋 jedynie z Rosj膮. Pierwsze mecze pokaza艂y, 偶e wyniki spotka艅 w grupie H s膮 niezwykle trudne do przewidzenia, co najprawdopodobniej oznacza, 偶e walka o wyjazd do Kataru b臋dzie si臋 tam toczy膰 do samego ko艅ca.

S艂owenia – S艂owacja nasze typy