Odra Opole – Widzew Łódź 🇵🇱 Typy, kursy (05.09.2021)

W ramach 7. kolejki Fortuna 1 Liga, Odra Opole zmierzy si臋 na w艂asnym obiekcie z Widzewem 艁贸d藕. W lepszym stylu nowy sezon rozpocz臋li go艣cie, kt贸rzy zajmuj膮 aktualnie drugie miejsce w tabeli.

Odra Opole – Widzew 艁贸d藕 zapowied藕 (niedziela, 18:00)

Sze艣膰 spotka艅, trzy zwyci臋stwa, trzy remisy – tak prezentuje si臋 start nowego sezonu w wykonaniu Odry Opole, kt贸ra w ostatniej kolejce przegra艂a na wyje藕dzie 0:3 z Ark膮 Gdynia. Na w艂asnym obiekcie zesp贸艂 z Opola rozegra艂 do tej pory cztery spotkania, wygrywaj膮c 1:0 z Chrobry G艂og贸w, pokonuj膮c 1:0 Zag艂臋bie Sosnowiec, a tak偶e notuj膮c dwie pora偶ki – 1:2 z Sandecj膮 Nowy S膮cz oraz 1:4 z Miedzi膮 Legnica.

W zdecydowanie lepszym stylu now膮 kampani臋 rozpocz膮艂 Widzew 艁贸d藕, kt贸ry wygra艂 a偶 pi臋膰 spotka艅 oraz zanotowa艂 tylko jedn膮 pora偶k臋. Przegrany mecz przypada na wyjazdowy pojedynek z Ark膮 Gdynia, kt贸ry zako艅czy艂 si臋 zwyci臋stwem gospodarzy 3:1. Co ciekawe, to Widzew strzeli艂 pierwszy gola w tym spotkaniu. Mimo to, Arka zdo艂a艂a odwr贸ci膰 losy rywalizacji.

Odra Opole – Widzew 艁贸d藕 nasze typy

Spodziewamy si臋 wyr贸wnanego starcia, w kt贸rym nie zabraknie goli z dw贸ch stron, a tak偶e zobaczymy minimum trzy bramki w spotkaniu.

Odra Opole – Widzew 艁贸d藕 | Typ: Obie dru偶yny strzel膮 gola 1.85 @ Superbet

Odra Opole – Widzew 艁贸d藕 | Typ: Obie dru偶yny strzel膮 gola i powy偶ej 2.5. bramki 2.40 @ Superbet

Odra Opole – Widzew 艁贸d藕 kursy bukmacher贸w

Bukmacher Superbet przygotowa艂 nast臋puj膮ce kursy na ten mecz:

Odra Opole wygra, kurs: 2.85

Remis, kurs: 3.15

Widzew 艁贸d藕 wygra, kurs: 2.50

Odra Opole – Widzew 艁贸d藕 fakty meczowe

Odra wygra艂a trzy z pi臋ciu ostatnich mecz贸w

Widzew zanotowa艂 cztery zwyci臋stwa w pi臋ciu ostatnich pojedynkach

W trzech z pi臋ciu ostatnich mecz贸w Widzew 艁贸d藕 traci艂 minimum jednego gola

Odra Opole pi臋膰 ostatnich spotka艅

Arka Gdynia – Odra Opole 3:0

Odra Opole – Chrobry G艂og贸w 1:0

Odra Opole – Zag艂臋bie Sosnowiec 1:0

Odra Opole – Sandecja Nowy S膮cz 1:2

Podbeskidzie Bielsko-Bia艂a – Odra Opole 0:3

Widzew 艁贸d藕 pi臋膰 ostatnich spotka艅

Widzew 艁贸d藕 – G贸rnik Polkowice 4:2

Widzew 艁贸d藕 – Stomil Olsztyn 2:0

Arka Gdynia – Widzew 艁贸d藕 3:1

Widzew 艁贸d藕 – Chrobry G艂og贸w 2:0

Zag艂臋bie Sosnowiec – Widzew 艁贸d藕 1:2