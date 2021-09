🇵🇱 Polska – Anglia 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Typy, kursy (08.09.2021)

Nadszed艂 dzie艅 dzisiejszy, jak mawia klasyk. Polska – Anglia to spotkanie dla nas niezwykle elektryzuj膮ce. Rywal z g贸rnej p贸艂ki, z kt贸rym wygrali艣my w historii tylko raz! Teraz 艂atwo nie b臋dzie, w ko艅cu wyspiarze maj膮 coraz mocniejsz膮 reprezentacje, a u nas spore k艂opoty kadrowe.聽

Polska – Anglia zapowied藕 (艣roda, 20:45)

Nie ma co si臋 czarowa膰. Go艣cie s膮 zdecydowanym faworytem tej potyczki. Wicemistrz Europy, p贸艂finalista ostatniego mundialu. Kr贸tko m贸wi膮c sukcesy, o kt贸rych my mo偶emy pomarzy膰. Dla nich z kolei to… jeszcze niespe艂nione pokolenie. Anglia to przecie偶 dru偶yna na miar臋 mistrzostwa 艣wiata, a kolejni wchodz膮cy zawodnicy tylko wzmacniaj膮 kadr臋. Ich droga do katarskiego mundialu powinna by膰 艂atwa. P贸ki co komplet punkt贸w i jedna stracona bramka. Traf chcia艂, 偶e to w艂a艣nie bia艂o-czerwoni ustrzelili tego gola na Wembley. W贸wczas bez Lewandowskiego, Jakub Moder da艂 nam nadziej臋 na punkt. Teraz ju偶 z nasz膮 najwi臋ksz膮 gwiazd膮, kt贸ra zapewne doczeka si臋 ogromnej presji ze strony obro艅c贸w rywala.

Na niekorzy艣膰 Polak贸w niestety 艣wiadcz膮 ubytki w drugiej linii. Mowa przede wszystkim o Mateuszu Klichu i Piotrze Zieli艅skim. Pierwszego dopad艂 koronawirus, a drugi nie zd膮偶y艂 si臋 wyleczy膰 po kontuzji w meczu Serie A. Nie ma w膮tpliwo艣ci, 偶e to ogromne wyrwy w 艣rodku pola. Na dzisiaj w wysokiej dyspozycji jest Moder, ale kto stanie obok niego? By膰 mo偶e Karol Linetty wykorzystuj膮cy to zgrupowanie z niez艂ej strony. Ciekawe czy kolejn膮 szans臋 w ataku dostanie Adam Buksa od pierwszej minuty. W ko艅cu jego bilans w kadrze jest niezwykle imponuj膮cy – 2 mecze i 4 gole, nawet zwa偶ywszy jakich mieli艣my teraz rywali.

Polska – Anglia kursy bukmacher贸w

BETFAN oferuje nast臋puj膮ce kursy na to spotkanie:

Polska wygra, kurs: 5,90

Anglia wygra, kurs: 1,65

Remis, kurs: 3,65

Polska – Anglia fakty meczowe

Za Paulo Sous膮 10 mecz贸w w roli selekcjonera reprezentacji. W tym czasie nasza kadra wygra艂a tylko 3 razy

Zaledwie raz ekipa Sousy zachowa艂a czyste konto – w marcu z Andor膮. Od tamtej pory osiem kolejnych mecz贸w z traconym golem

Jedyne zwyci臋stwo Polski nad Angli膮 to rok 1973

Anglia prowadzi w tabeli grupy I z kompletem punkt贸w. W pi臋ciu meczach stracili jednego gola, kt贸rego zaaplikowali Polacy na Wembley

Gdyby liczy膰 mecze do 90 minuty, Anglia nie przegra艂a pi臋tnastu kolejnych gier. Ostatnio 15 listopada ubieg艂ego roku z Belgi膮

Polska – Anglia typy

Mo偶emy by膰 dobrej my艣li, ale to go艣cie s膮 faworytem tego meczu i ka偶dego kolejnego z nami. Punkt b臋dzie sukcesem, jednak trudno o niego. Stawiamy na gole z obu stron, ale jednak Anglicy troch臋 postrzelaj膮. Mamy zbyt dziuraw膮 obron臋…

Typ: Obie strzel膮 @ 2,27 BETFAN

Typ: Anglia powy偶ej 1,5 bramki @ 1,98 BETFAN