🇬🇧 Liverpool – Milan 🇮🇹 Typy, kursy (15.09.2021)

Ostatni raz oba zespo艂y spotka艂y si臋 czterna艣cie lat temu… w finale Ligi Mistrz贸w w Atenach. W贸wczas to by艂 rewan偶 za poprzedni fina艂 z 2005 roku, gdy ogl膮dali艣my Dudek dance. Kr贸tko m贸wi膮c musi si臋 dzia膰 co艣 wa偶nego, by odby艂o si臋 spotkanie Liverpool – Milan. I dzieje si臋, bo dzisiaj Rossonerri wracaj膮 do Ligi Mistrz贸w po o艣miu latach!

Liverpool – Milan zapowied藕 (艣roda, 21:00)

Bardzo dawno temu ogl膮dali艣my Milan w Lidze Mistrz贸w. Zreszt膮 ostatnie lata to tak偶e niewiele wyst臋p贸w w europejskich pucharach. Gdy w nich grali, to te偶 trudno m贸wi膰 o jakichkolwiek sukcesach. Zreszt膮 w ubieg艂ym sezonie niewiele brakowa艂o, a wyeliminowa艂aby ich Crvena zvezda. Rund臋 p贸藕niej to jednak uczyni艂 ju偶 Manchester United. Dzisiaj kolejny klasyk europejskiego futbolu. Wszyscy pami臋tamy dwa fina艂y ze Stambu艂u i Aten. Gole i mn贸stwo emocji, kt贸re przynios艂y prawdopodobnie ka偶demu kibicowi pi艂ki no偶nej zapad艂y w pami臋膰.

Teraz jednak mowa o innych ekipach. Liverpool to przecie偶 angielski top od lat. Obecny sezon dobrze rozpocz臋ty. Trzy wygrane i remis z Chelsea daje sporo pozytyw贸w przed dzisiejszym meczem. Milan z kolei dopiero wraca po ostatnich chudych latach. Ruszy艂 od trzech wygranych, wi臋c tak偶e na San Siro mog膮 mie膰 dobre odczucia przed ponownym debiutem w LM. Mimo wszystko jednak na dzisiaj awans do kolejnej rundy dla dru偶yny Stefano Piolego nie jest obowi膮zkiem, a raczej by艂by mi艂ym dodatkiem. W ko艅cu obok LFC, w grupie s膮 jeszcze Atletico Madryt i FC Porto. 艁atwo na pewno im nie b臋dzie.

Liverpool – Milan kursy bukmacher贸w

BETFAN oferuje nast臋puj膮ce kursy na to spotkanie:

Liverpool wygra, kurs: 1,41

Milan wygra, kurs: 7,10

Remis, kurs: 4,90

Liverpool – Milan fakty meczowe

Oba zespo艂y dobrze wesz艂y w sezon ligowy. Liverpool ma 10pkt po czterech kolejkach, za艣 Milan komplet 9 “oczek” po trzech spotkaniach

Jedni i drudzy niewiele trac膮, gdy偶 rywale potrafili im strzeli膰 po jednym golu

Ostatnie dwa mecze o stawk臋 tych dru偶yn to… fina艂y Ligi Mistrz贸w. W 2007 roku Milan wygra艂 w Atenach, za艣 dwa lata wcze艣niej przegra艂 w Stambule, mimo 偶e prowadzi艂 ju偶 3:0

Liverpool – Milan typy

Mimo 偶e gospodarze s膮 faworytem, to jednak stawiamy, 偶e go艣cie wywioz膮 przynajmniej jednego gola z Anfield. Kurs zach臋caj膮cy przy takich dru偶ynach.

Typ: Obie strzel膮 @ 1,84 BETFAN