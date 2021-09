🇷🇺 Spartak Moskwa – Legia Warszawa 🇵🇱 Typy, kursy (15.09.2021)

Spartak – Legia to mecz drużyn nieoczywistych. Zwłaszcza tyczy się to Legii, która prezentuje w tym sezonie zupełnie inne oblicza w lidze oraz w pucharach. Z jakiej strony mistrzowie Polski pokażą się w Moskwie? W pojedynku z faworyzowanym rywalem zdecydowanie nie są skazani na pożarcie.

Spartak – Legia zapowiedź (środa, 16:30)

Legia gra w tym sezonie mocno w kratkę. Często zawodzi, ale równocześnie, gdy sytuacja absolutnie tego wymaga, podopieczni Czesława Michniewicza potrafią też maksymalnie się skoncentrować i osiągnąć korzystny rezultat z nawet teoretycznie o wiele mocniejszym rywalem, tak jak miało to miejsce w dwumeczu ze Slavią Praga. W pierwszym grupowym pojedynku Ligi Europy „Legioniści” na pewno nie są więc na kompletnie przegranej pozycji.

Spartak to faworyt tego meczu, ale też zespół, który również zaliczał w ostatnim czasie przeciętne lub mało przekonujące występy, jak chociażby remis 1:1 z przedostatnim w tabeli rosyjskiej ligi Arsienałem Tuła czy skromna wygrana 1:0 z ostatnim w stawce Uralem. Jeżeli więc mistrzowie Polski postawią Spartakowi twarde warunki gry, wszystko może się zdarzyć.

Spartak – Legia nasze typy

Spartak – Legia to mecz drużyn, które na papierze stanowią tło w swojej grupie Ligi Europy dla teoretycznie o wiele lepszych ekip. Udany start rozgrywek dla którejś z nich może to jednak zmienić, więc motywacji i chęci do gry nikomu brakować nie powinno. Faworytem Spartak, ale Legię na pewno stać w tym meczu na nawiązanie równorzędnej walki z moskiewską ekipą.

Spartak – Legia kursy bukmacherów

Faworytem meczu na Otkrytije Ariena są gospodarze. Zwycięstwo Spartaka bukmacher BETFAN wycenił po kursie 1.88. Wygrana Legii znajduje się w ofercie tego bukmachera z kursem 4.35, a remis z kursem 3.70.

