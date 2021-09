Lyon – Troyes 🇫🇷 Typy, kursy (22.09.2021)

W ostatnim spotkaniu Lyon by艂 o krok od urwania punkt贸w PSG. Teraz stoj膮ce przed nimi zadanie wydaje si臋 niepor贸wnywalnie prostsze, bowiem ich rywalem w spotkaniu si贸dmej kolejki francuskiej Ligue 1 b臋dzie dru偶yna Troyes.聽

Lyon – Troyes zapowied藕 (艣roda, 21:00)

Zdecydowanym faworytem 艣rodowego pojedynku jest dru偶yna z Lyonu. Nie chodzi wy艂膮cznie o mecz z PSG, w kt贸rym podopieczni Rudiego Garcii byli o w艂os od uzyskania remisu. Po nie najlepszym pocz膮tku sezonu gospodarze wzi臋li si臋 w gar艣膰 i w trzech spotkaniach poprzedzaj膮cych pojedynek z PSG zdobyli 7 punkt贸w. Nadal nie poprawi艂o to diametralnie ich sytuacji w tabeli, gdy偶 po rozegraniu sze艣ciu spotka艅 plasuj膮 si臋 dopiero na dziewi膮tym miejscu, jednak mecz z Troyes b臋dzie doskona艂膮 okazj膮 by sw贸j dorobek punktowy jeszcze podreperowa膰.

Pomimo 偶e obie dru偶yny dziel膮 w tabeli tylko cztery miejsca, bukmacherzy nie daj膮 Troyes zbyt du偶ych szans na sukces. Dopiero w pi膮tej kolejce go艣cie 艣rodowego spotkania triumfowali po raz pierwszy w tym sezonie. Co wi臋cej, do pi膮tej kolejki Troyes mia艂o na swoim koncie zaledwie jeden punkt. Mo偶na wi臋c pokusi膰 si臋 o stwierdzenie, 偶e pi艂karze Laurenta Batllesa s膮 na podobnym etapie co ekipa z Lyonu, nie zmienia to jednak faktu, 偶e w 艣rod臋 ka偶dy wynik inny ni偶 pora偶ka b臋dzie m贸g艂 zosta膰 uznany za spory sukces.

Lyon – Troyes nasze typy

Lyon – Troyes | Typ: Lyon (handicap 0:1) 2.01 @ Betfan

Lyon – Troyes | Typ: Obie dru偶yny strzel膮 gola – nie 2.07 @ Betfan

Lyon – Troyes kursy bukmacher贸w

wygrana Lyonu, kurs: 1.41

remis, kurs: 5.10

wygrana Troyes, kurs: 6.70

Lyon – Troyes fakty meczowe

Lyon nie przegra艂 偶adnego domowego spotkania w tym sezonie, a w dw贸ch z trzech spotka艅 strzeli艂 3 gole

W trzech wyjazdowych meczach w tym sezonie Troyes strzeli艂o 艂膮cznie trzy gole

W ka偶dym z ostatnich pi臋ciu spotka艅 tych dru偶yn triumfowa艂 Lyon

Lyon – pi臋膰 ostatnich spotka艅

PSG – Lyon 2:1

Rangers – Lyon 0:2

Lyon – Strasbourg 3:1

Nantes – Lyon 0:1

Lyon – Clermont 3:3

Troyes – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Troyes – Montpellier 1:1

Metz – Troyes 0:2

Troyes – Monaco 1:2

Strasbourg – Troyes 1:1

Clermont – Troyes 2:0