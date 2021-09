Celta Vigo – Granada 🇪🇸 Typy, kursy (27.09.2021)

Kolejkę hiszpańskiej ekstraklasy zakończy spotkanie Celty z Granadą. Goście grają poniżej oczekiwań, czy uda im się w końcu wejść na odpowiednie tory?

Celta Vigo – Granada zapowiedź (poniedziałek, 21:00)

Piłkarze Celty nie prezentują na starcie sezonu tak dobrze, jak w drugiej połowie poprzednich rozgrywek. Zespół z Galicji odnotował swoje pierwsze ligowe zwycięstwo dopiero w ostatniej kolejce, kiedy to zwyciężył wynikiem 2:0 na Levante. W poprzednich pięciu spotkaniach piłkarzy z północy Hiszpanii zanotowali aż cztery porażki oraz remis. Słaba dyspozycja sprawiła, że Celta znajduje się w tym momencie dopiero na szesnastym miejscu w stawce.

Granada gra natomiast jeszcze gorzej od swoich rywali. Goście są jedną z trzech ekip, które w bieżącym sezonie nie zanotowały jeszcze zwycięstwa. Granada w sześciu kolejkach zanotowała trzy remisy oraz trzy porażki, co z kolei bezpośrednio przełożyło się na osiemnaste miejsce w tabeli. Jedenaście straconych bramek na tak wczesnym etapie zmagań to wynik zdecydowanie słaby, nie jest to jednak jedyny problem gości, bowiem ich ofensywa również nie należy do najskuteczniejszych (pięć zdobytych bramek).

Celta Vigo – Granada nasze typy

Obie drużyny nie prezentują w ostatnich tygodniach optymalnej formy. Stawiamy dzisiaj na remis oraz over 2.5 gole. Defensywa nie jest mocną stroną żadnej z ekip.

Celta Vigo – Granada kursy bukmacherów

Kursy na ten mecz u bukmachera Totalbet prezentują się następująco:

wygrana Celty: 1.65

remis: 4.00

zwycięstwo Granady: 5.20

Celta Vigo – Granada fakty meczowe

Granada straciła jedenaście goli w sześciu meczach.

Celta wygrała do tej pory zaledwie raz.

Granada cały czas pozostaje bez zwycięstwa w lidze.

Celta Vigo pięć ostatnich spotkań

Levante – Celta Vigo 0:2

Celta Vigo – Cadiz 1:2

Real Madryt – Celta Vigo 5:2

Celta Vigo – Athletic Bilbao 0:1

Osasuna – Celta Vigo 0:0

Granada pięć ostatnich spotkań

Granada – Real Sociedad 2:3

Barcelona – Granada 1:1

Granada – Betis 1:2

Vallecano – Granada 4:0

Granda – Valencia 1:1