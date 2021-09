🇹🇷 Fenerbahce – Olympiakos 🇬🇷 Typy, kursy (30.09.2021)

W ramach 2. kolejki fazy grupowej Ligi Europy, pi艂karze Fenerbahce zmierz膮 si臋 na w艂asnym obiekcie z Olympiakosem. W lepszym stylu przygod臋 z europejskimi pucharami rozpocz臋艂a grecka ekipa.

Fenerbahce – Olympiakos zapowied藕 (czwartek, 18:45)

Podczas pierwszej rundy gracze Fenerbahce rywalizowali na wyje藕dzie z Eintrachtem Frankfurt. Turecki klub wyszed艂 na prowadzenie ju偶 w 10. minucie spotkania, a do siatki trafi艂 Mesut Oezil. Gospodarze zdo艂ali odpowiedzie膰 jeszcze przed ko艅cem pierwszej po艂owy, a gola strzeli艂 Lammers. W drugiej po艂owie meczu Fenerbahce mia艂o 艣wietn膮 szans臋, by ponownie wyj艣膰 na prowadzenie i zgarn膮膰 trzy punkty. Rzutu karnego nie wykorzysta艂 jednak Pelkas. Chwil臋 p贸藕niej do siatki trafi艂 Berisha, ale bramka zawodnika Fenerbahce zosta艂a nieuznana przez VAR.

Wygran膮 2:1 ma za sob膮 Olympiakos, kt贸ry rywalizowa艂 na w艂asnym obiekcie z belgijskim Antwerp. W 39. minucie meczu do siatki trafi艂 El Arabi, ale pi艂karz z Maroka w momencie otrzymania podania by艂 na spalonym. 34-latek dopi膮艂 jednak swego w 52. minucie, zdobywaj膮c bramk臋 na 1:0. Go艣cie odpowiedzieli nieco ponad dwadzie艣cia minut p贸藕niej. Gola na wag臋 trzech punkt贸w strzeli艂 Reabciuk, gwarantuj膮c greckiej ekipy cenne zwyci臋stwo.

Fenerbahce – Olympiakos nasze typy

Spodziewamy si臋 wyr贸wnanego starcia, w kt贸rym obie ekipy trafi膮 do siatki, a tak偶e zobaczymy minimum trzy gole w meczu.

Fenerbahce – Olympiakos kursy bukmacher贸w

Bukmacher Superbet przygotowa艂 nast臋puj膮ce kursy na ten mecz:

Fenerbahce wygra, kurs: 2.45

Remis, kurs: 3.15

Olympiakos wygra, kurs: 3.20

Fenerbahce – Olympiakos fakty meczowe

Pi艂karze Fenerbahce wygrali dwa z pi臋ciu ostatnich mecz贸w

Olympiakos zanotowa艂 cztery zwyci臋stwa z rz臋du

W trzech z pi臋ciu ostatnich mecz贸w Olympiakos traci艂 minimum jednego gola

Fenerbahce pi臋膰 ostatnich spotka艅

Hatayspor – Fenerbahce 1:2

Fenerbahce – Giresunspor 2:1

Basaksehir – Fenerbahce 2:0

Eintracht Frankfurt – Fenerbahce 1:1

Fenerbahce – Sivasspor 1:1

Olympiakos pi臋膰 ostatnich spotka艅

Asteras T. – Olympiakos 0:2

Olympiakos – Smyrnis 4:1

Lamia – Olympiakos 1:2

Olympiakos – Antwerp 2:1

Olympiakos – Atromitos 0:0