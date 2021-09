Wieczysta w 1/16 finału Pucharu Polski. Pierwszoligowy Chrobry Głogów wyeliminowany

Wieczysta Kraków po raz pierwszy w swojej historii wygrała mecz na szczeblu centralnym. W 1/32 finału Pucharu Polski podopieczni Franciszka Smudy pokonali 2:1 pierwszoligowego Chrobrego Głogów i tym samym awansowali do 1/16 finału rozgrywek.

Historyczna wygrana

Pomimo że Wieczysta Kraków jest już klubem dość rozpoznawalnym w Polsce, to dopiero dzisiaj zespół udowodnił swoją siłę w meczu rozgrywanym na szczeblu centralnym. Przypomnijmy, że właścicielem drużyny jest właściciel sieci aptek Wojciech Kwiecień. Związany z branżą farmaceutyczną milioner zainwestował już w klub ogromne, jak na poziom rozgrywek, pieniądze. Dzięki temu czwartoligowy klub mógł sobie pozwolić na zatrudnienie Franciszka Smudy czy sprowadzenie takich piłkarzy jak Sławomir Peszko i Radosław Majewski.

Kiedy w 1/32 finału Pucharu Polski Wieczysta trafiła na Chrobrego Głogów wydawało się, że klub z pierwszej ligi to dla podopiecznych Franciszka Smudy jednak wciąż za wysokie progi. Piłkarze wieczystej udowodnili jednak, że jest inaczej. Pomimo że do 74. minuty spotkania przegrywali to w ostatnim kwadransie udało im się strzelić dwie bramki i odwrócić losy spotkania. Oba gole strzelił pomocnik Wieczystej – Jakub Bąk. W pierwszym składzie na boisko wybiegli między innymi Sławomir Peszko, Radosław Majewski, Łukasz Burliga czy Seweryn Michalski.