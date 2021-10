Manchester United – Everton 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Typy,kursy (02.10.2021)

Poprzednia kolejka przyniosła pierwszą w tym sezonie ligowym porażkę piłkarzy Manchesteru United. Dzisiaj Czerwone Diabły zmierza się z Evertonem, która z drużyn pokusi się o zdobycie kompletu punktów?

Manchester United – Everton zapowiedź (sobota, 13:30)

Manchester Untied po pięciu kolejkach bez porażki, musiał w zeszłym tygodniu uznać wyższość Aston Villi, z którą przegrał wynikiem 0:1. Piłkarze Solskjaera zanotowali do tej pory w Premier League cztery wygrane, remis oraz porażkę. Z trzynastoma punktami na koncie zespół znajduje się na czwartym miejscu w tabeli, ze stratą punktu do liderującego stawce Liverpoolu. United w środku tygodnia pokonało wynikiem 2:1 Villarreal, biorąc tym samym rewanż za przegrany tegoroczny finał Ligi Europy.

Everton pod wodzą Rafy Beniteza radzi sobie wręcz fenomenalnie. Zespół z Liverpoolu w sześciu kolejkach również zanotował cztery wygrane, remis oraz porażkę. Różnicę między United a The Toffees stanowi jedynie bilans bramkowy. W dobrej dyspozycji strzeleckiej znajdują się ostatnio Demari Gray oraz Dominic Calvert-Levin, obaj zawodnicy zdobyli w tym sezonie Premier League po trzy gole.

Manchester United – Everton nasze typy

Everton to na starcie bieżącego sezonu wyjątkowo trudny rywal. Tabela wskazuje, że mamy do czynienia z drużynami prezentującymi niemal identyczny, bardzo dobry poziom. Wiele zatem wskazuje, że będzie to bardzo wyrównane i emocjonujące starcie, dlatego tez naszym pierwszym typem na ten mecz będzie BTTS. Ponadto typujemy, że gola zdobędzie dzisiaj Cristiano Ronaldo, który od powrotu na Old Trafford strzela jak na zawołanie.

Manchester United – Everton |typ: BTTS @2.05 Superber

Manchester United – Everton |typ: strzelec gola – Cristiano Ronaldo @1.80 Superbet

Manchester United – Everton kursy bukmacherów

Kursy na ten mecz u bukmachera Superbet prezentują się następująco:

wygrana United: 1.50

remis: 4.50

zwycięstwo Evertonu: 7.00

Manchester United – Everton fakty meczowe

United poniosło w poprzedniej kolejce pierwszą porażkę w lidze.

Obie ekipy mają na koncie tyle samo punktów.

United straciło do tej pory tylko pięć goli w Premier League.

Manchester United pięć ostatnich spotkań

Manchester United – Villarreal 2:1

Manchester United – Aston Villa 0:1

Manchester United – West Ham 0:1

West Ham – Manchester United 1:2

Young Boys – Manchester United 2:1

Everton pięć ostatnich spotkań

Everton – Norwich 2:0

QPR – Everton 3:2

Aston Villa – Everton 0:3

Everton – Burnley 3:1

Brighton – Everton 0:2