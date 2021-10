Kacper Kozłowski o zainteresowaniu ze strony Liverpoolu

Kacper Kozłowski to jeden z najbardziej obiecujących młodych polskich piłkarzy. Według różnych medialnych doniesień 17-latek zdążył już zwrócić na siebie uwagę kilku znanych drużyn. Sam zawodnik postanowił skomentować krążące informacje i wypowiedział się o rzekomym zainteresowaniu ze strony Liverpoolu.



„The Reds” według ostatnich informacji mają być jednym z zespołów, które bacznie przyglądają się młodemu graczowi Pogoni Szczecin.

Kozłowski na temat swojej przyszłości



17-letni Kacper Kozłowski ma za sobą kilka udanych występów w Ekstraklasie oraz debiut w dorosłej reprezentacji Polski, z którą wystąpił na Mistrzostwach Europy, stając się przy okazji najmłodszym uczestnikiem w historii tego turnieju.

Wszystko to sprawiło, że uwagę zwróciło już na niego kilka europejskich klubów, wśród których ostatnio wymieniany był też Liverpool. Zawodnik Pogoni postanowił odnieść się do tych informacji i swojej sportowej przyszłości poza Polską.

– Powiem szczerze, nie słyszałem o takiej ofercie. Nie wiem czy to jest prawda, ale zapytam mojego agenta, ale na mnie za bardzo nie robi to wrażenia i wiem, że mogę pracować z jeszcze lepszymi trenerami czy zawodnikami, ale gdzieś na razie o tym za bardzo nie myślę. FC Liverpool to taki klub, w którym chciałbym grać gdzieś w przyszłości, a nie po wyjeździe z Polski – powiedział 17-latek Radiu Szczecin.

Kacper Kozłowski wystąpił w tym sezonie w 9 meczach Ekstraklasy, zdobywając w nich 3 bramki. Młody piłkarz Pogoni Szczecin znalazł się też w gronie powołanych do reprezentacji Polski na październikowe mecze eliminacji do mistrzostw świata z San Marino i z Albanią.