🇰🇪 Kenia – Mali 🇲🇱 Typy, kursy (10.10.2021)

W czwartej kolejce drugiej rundy afryka艅skich eliminacji do mistrzostw 艣wiata Kenia podejmie na stadionie w Nairobi reprezentacj臋 Mali. Go艣cie niedzielnego spotkania znajduj膮 si臋 p贸ki co w do艣膰 komfortowej sytuacji, gdy偶 po dw贸ch kolejkach rywalizacji przewodz膮 swojej grupie eliminacyjnej. Tu偶 za ich plecami czai si臋 jednak Kenia, kt贸ra w najbli偶szym czasie b臋dzie mia艂a okazj臋 zmniejszy膰 dystans albo nawet wyprzedzi膰 reprezentacj臋 Mali.聽

Kenia – Mali zapowied藕 (niedziela, 15:00)

Reprezentacja Kenii jest ostatnio w naprawd臋 dobrej dyspozycji. Kenijczycy przegrywaj膮 bardzo rzadko, jednak r贸wnie偶 do艣膰 cz臋sto remisuj膮. Z tego powodu, po dw贸ch kolejkach eliminacji do mistrzostw 艣wiata maj膮 na swoim koncie tylko dwa punkty. Do tej pory podzielili si臋 ju偶 punktami z Ugand膮 i Rwand膮, natomiast teraz czekaj膮 ich dwa starcia z reprezentacj膮 Mali, kt贸ra p贸ki co przewodzi ca艂ej stawce.

Mali zawdzi臋cza swoj膮 pozycj臋 trzem punktom, kt贸re uda艂o im si臋 wywalczy膰 w meczu otwieraj膮cym ten etap eliminacji przeciwko Rwandzie. P贸藕niej dopisali do swojego konta jeszcze jedno oczko, jednak w obliczu tego, 偶e ich grupowi rywale nad wyraz cz臋sto dziel膮 si臋 punktami, wystarcza to, by plasowa膰 si臋 na pierwszym miejscu w grupie. Ka偶de zwyci臋stwo jest tutaj na wag臋 z艂ota, wi臋c wydaje si臋, 偶e najbli偶sze dwa spotkania przeciw Kenii b臋d膮 dla reprezentacji Mali kluczowe w grze o awans na mundial.

Kenia – Mali nasze typy

Kenia – Mali | Typ: remis 3.05 @ Superbet

Kenia – Mali | Typ: poni偶ej 2.5 gola 1.50 @ Superbet

Kenia – Mali kursy bukmacher贸w

Bukmacher przygotowa艂 nast臋puj膮ce kursy na to spotkanie:

wygrana Kenii, kurs: 4.0

remis, kurs:3.05

wygrana Mali, kurs: 2.05

Kenia – Mali fakty meczowe

Kenia przegra艂a zaledwie dwa z szesnastu ostatnich spotka艅

Mali wygra艂o dwa z o艣miu ostatnich spotka艅

W 偶adnym z ostatnich dziesi臋ciu mecz贸w Kenii nie pad艂o wi臋cej ni偶 trzy gole

Kenia – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Rwanda – Kenia 1:1

Kenia – Uganda 0:0

Togo – Kenia 1:2

Kenia – Egipt 1:1

Kenia – Tanzania 2:1

Mali – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Uganda – Mali 0:0

Mali – Rwanda 1:0

Tunezja – Mali 1:0

DR Kongo – Mali 1:1

Algieria – Mali 1:0