🇬🇮 Gibraltar – Czarnogóra 🇲🇪 Typy, kursy (8.10.2021)

Mecz Gibraltar – Czarnogóra w ramach eliminacji do mistrzostw świata w Katarze ma zdecydowanego faworyta w postaci drużyny gości. Czarnogóra wciąż walczy o awans na mundial, więc jej piłkarzom z pewnością nie będzie brakowało motywacji do zwycięstwa.

Gibraltar – Czarnogóra zapowiedź (piątek, 20:45)

Gibraltar to wciąż jedna z najsłabszych drużyn w Europie. Reprezentanci tego kraju potrafią wprawdzie czasem sprawić niespodziankę, ale dokonują tego tylko z zespołami, które znajdują się w ich zasięgu. Czarnogóra raczej nie należy do tego grona. Mimo wszystko gospodarze piątkowego meczu z pewnością zrobią wszystko co w ich mocy, by nie dać się pokonać wysoką różnicą bramek.

Goście grają w ostatnim czasie dosyć nieregularnie – potrafili np. zremisować na wyjeździe z Turcją, by później mimo dużej przewagi zgubić u siebie punkty z Łotwą. W konfrontacji z Gibraltarem nie powinni jednak mieć większych problemów z wygraną. Poprzedni mecz obu drużyn w eliminacjach do mistrzostw świata ekipa z Bałkanów wygrała 4:1.

Gibraltar – Czarnogóra nasze typy

W meczu Gibraltar – Czarnogóra wynik inny niż wygrana gości będzie naprawdę bardzo dużą sensacją. W pojedynku tym można spodziewać się dominacji drużyny z Bałkanów, która powinna przełożyć się na kilka bramek w jej wykonaniu.

Gibraltar – Czarnogóra | Typ: Czarnogóra powyżej 2.5 goli @1.50 Superbet

Gibraltar – Czarnogóra | Typ: Czarnogóra i powyżej 2.5 goli @1.32 Superbet

Gibraltar – Czarnogóra kursy bukmacherów

Zdecydowanym faworytem piątkowego meczu są goście. Wygraną Czarnogóry Superbet wystawił po kursie 1.10. Zwycięstwo Gibraltaru znajduje się w ofercie tego bukmachera z kursem 23.00, a remis z kursem 10.00.

Gibraltar – Czarnogóra fakty meczowe

Gibraltar przegrał 4 z 5 ostatnich spotkań

Bilans bramkowy Gibraltaru w 5 ostatnich meczach: 2-17

Czarnogóra nie wygrała meczu od 6 kolejnych spotkań

Bilans bramkowy Czarnogóry w 5 ostatnich meczach: 3-9

Gibraltar – pięć ostatnich spotkań

Norwegia – Gibraltar 5:1

Gibraltar – Turcja 0:3

Łotwa – Gibraltar 3:1

Andora – Gibraltar 0:0

Słowenia – Gibraltar 6:0

Czarnogóra – pięć ostatnich spotkań

Czarnogóra – Łotwa 0:0

Holandia – Czarnogóra 4:0

Turcja – Czarnogóra 2:2

Czarnogóra – Izrael 1:3

Bośnia i Hercegowina – Czarnogóra 0:0