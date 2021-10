Legia Warszawa – Lech Poznań 🇵🇱 Typy, kursy (17.10.2021)

Kto艣 nieobeznany z polsk膮 pi艂k膮 mo偶e si臋 zdziwi膰, 偶e wszyscy m贸wi膮 o hicie. Legia Warszawa – Lech Pozna艅 to w ko艅cu przyjazd lidera do dru偶yny tu偶 nad stref膮 spadkow膮. Wiemy jednak, w jakim po艂o偶eniu s膮 gospodarze. Je艣li chocia偶 w 50% prze艂o偶膮 gr臋 z Europy do ligi, zrobi nam si臋 niezwykle ciekawie i na naszym podw贸rku.

Legia Warszawa – Lech Pozna艅 zapowied藕 (niedziela, 17:30)

Katastrofalnie wygl膮da pozycja warszawian po dotychczasowych meczach. Nawet zwa偶ywszy na ich dwa zaleg艂e mecze, to m贸wimy o ekipie, kt贸ra przegra艂a w tym sezonie ju偶 pi臋膰 z o艣miu mecz贸w. Wpadki w Krakowie, Radomiu, Wroc艂awiu i Gda艅sku oraz domowa pora偶ka z Rakowem. To zdecydowanie za du偶o i tego nawet europejskie puchary nie wyt艂umacz膮. Czes艂aw Michniewicz musi znale藕膰 spos贸b na lig臋, gdy偶 nikt mu nie wybaczy takiej pozycji w dalszej cz臋艣ci sezonu. Plusem jest powr贸t na 艁azienkowsk膮, gdzie jednak uda艂o si臋 dwa zwyci臋stwa zgarn膮膰 w tym sezonie ligowym. Czym innym by艂y jednak przyjazdy Wis艂y P艂ock i G贸rnika 艁臋czna, a czym innym b臋dzie rozp臋dzony Kolejorz.

Lechici na pierwszym miejscu i to bardzo zas艂u偶enie. Najlepszy atak i obrona – 22:6 – a tak偶e najbardziej efektowny spos贸b gry. Mikael Ishak, Joao Amaral, Jakub Kami艅ski i reszta ekipy w naprawd臋 wysokiej formie. Poza wpadk膮 w Bia艂ymstoku, gdzie przegrali pechowo, pozosta艂e mecze niemal w komplecie wygrane. Tak w艂a艣nie kibice Lecha wyobra偶ali sobie sw贸j zesp贸艂 w najwy偶szej dyspozycji. A czas dobry, w ko艅cu sezon sko艅czy si臋 na 100-lecie pozna艅skiego zespo艂u, wi臋c warto by艂oby zgarn膮膰 jakie艣 trofeum do gabloty, po latach posuchy.

Legia Warszawa – Lech Pozna艅 kursy bukmacher贸w

BETFAN oferuje nast臋puj膮ce kursy na to spotkanie:

Legia wygra, kurs: 2,49

Lech wygra, kurs: 2,80

Remis, kurs: 3,40

Legia Warszawa – Lech Pozna艅 fakty meczowe

Hit Ekstraklasy, w kt贸ry zmierzy si臋 15. zesp贸艂 z liderem tabeli. Oba zespo艂y dzieli obecnie 12 punkt贸w, ale Legia ma dwa mecze zaleg艂e

Warszawianie w tym sezonie rozegrali tylko trzy domowe mecze i dwa z nich wygrali – G贸rnik 艁臋czna oraz Wis艂a P艂ock

Lech posiada najlepszy atak – 22 gole(2,2/mecz) oraz najlepsz膮 defensyw臋 – 6 goli(0,6/mecz) w lidze

Kolejorz przegra艂 tylko jeden mecz w obecnych rozgrywkach – w Bia艂ymstoku

Ostatni mecz tych dru偶yn przy 艁azienkowskiej to wygrana gospodarzy 2:1. W贸wczas legioni艣ci odwr贸cili losy spotkania za spraw膮 trafie艅 Kacpra Skibickiego oraz Rafaela Lopesa w 93. minucie

Legia Warszawa – Lech Pozna艅 typy

Gole w hicie to zawsze ryzykowna sprawa. Liczymy jednak na brak kunktatorstwa i ciekawe widowisko.

Typ: Obie strzel膮 @ 1,73 BETFAN