🇷🇺 Zenit – Juventus 🇮🇹 Typy, kursy (20.10.2021)

Do艣膰 wyra藕nego faworyta b臋dzie mia艂o spotkanie na dalekiej p贸艂nocy Europy. Zenit – Juventus to starcie dru偶yn o odmiennych celach. Gospodarze chc膮 zaj膮膰 przynajmniej trzecie miejsce w fazie grupowej. Dla W艂och贸w celem jest szybki awans do 1/8 fina艂u. P贸ki co jednym i drugim udaje si臋 realizowa膰 drog臋 w kierunku swoich oczekiwa艅.

Zenit – Juventus zapowied藕 (艣roda, 21:00)

Stadion dobrze znany naszym pi艂karzom, ale niezbyt mile wspominany. Wojciech Szcz臋sny mo偶e mie膰 nieprzyjemne deja vu. W ko艅cu na Euro tam przegrali艣my spotkania ze S艂owacj膮 oraz Szwecj膮 i zaprzepa艣cili swoj膮 szans臋 na 1/8 fina艂u. Teraz jednak Szcz臋sny wraca do dobrej formy. Mowa m.in. o obronionym rzucie karnym, w spotkaniu z Rom膮. Kapitalna parada pomog艂a Starej Damie si臋gn膮膰 po trzy punkty i utrzyma膰 seri臋 wygranych. Po pocz膮tkowych kompromitacjach, teraz wygrali sz贸sty mecz – licz膮c wszystkie rozgrywki – z siedmiu ostatnich gier. To dobra passa i chyba znak, 偶e plan Alegriego zaczyna si臋 sprawdza膰.

Zarejestruj si臋 w Noblebet i odbierz bonus od trzech pierwszych depozyt贸w do 2000 z艂. Po rejestracji przez pierwszy miesi膮c grasz bez podatku! Kliknij TUTAJ.

Rywalem Zenit, kt贸ry minimalnie przegra艂 w Londynie, a p贸藕niej rozbi艂 u siebie Malmoe w py艂. Ekipa z St. Petersburga to tak偶e lider ligi rosyjskiej. Przewaga dw贸ch punkt贸w nad FK Soczi nie jest du偶a, a mog艂a by膰 wi臋ksza. Ostatnie dwa mecze to pora偶ki Zenita, w艂a艣nie z Soczi, a tak偶e Arsena艂em Tu艂膮. Zw艂aszcza ta druga by艂a bardziej zaskakuj膮ca. W ko艅cu mowa o dru偶ynie walcz膮cej o utrzymanie w lidze. Wcze艣niej Zenit mia艂 kapitalny bilans 7-2-0 na rosyjskiej ziemi!

Zenit – Juventus kursy bukmacher贸w

Noblebet oferuje nast臋puj膮ce kursy na to spotkanie:

Zenit wygra, kurs: 3,55

Juventus wygra, kurs: 2,20

Remis, kurs: 3,35

Zenit – Juventus fakty meczowe

Juve prowadzi w grupie z kompletem punkt贸w i czystym kontem – 3:0 z Malmoe i 1:0 z Chelsea

Zenit jest trzeci i ma trzy punkty – 0:1 z Chelsea i 4:0 z Malmoe

W艂osi po niemrawym pocz膮tku w lidze, teraz notuj膮 seri臋 zwyci臋stw. W ostatnich siedmiu meczach – wszystkie rozgrywki – wygrali sze艣膰 mecz贸w i jedno zremisowali. Dzi臋ki temu s膮 na si贸dmy miejscu w Serie A, ze strat膮 oczka do czwartej Romy

Zenit jest liderem rosyjskiej ligi, ale ostatnie dwa mecze… przegra艂. Mowa o wpadkach 1:2 z Soczi i Arsena艂em Tu艂膮. Wcze艣niej by艂 niepokonany na w艂asnym podw贸rku

Ostatnie spotkania tych ekip mia艂y miejsce w 2008 roku. W贸wczas w fazie grupowej w Rosji by艂o 0:0, a w Turynie 1:0 dla gospodarzy po golu Alessandro Del Piero

Zenit – Juventus typy

Jeden typ, na zwyci臋stwo go艣ci. R贸偶nica poziom贸w powinna by膰 widoczna, a W艂osi chc膮 szybko odhaczy膰 faz臋 grupow膮.

Typ: Juventus @ 2,20 Noblebet